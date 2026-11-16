Il presidente dei medici di famiglia Silvestro Scotti invita a evitare allarmismi e a proteggere le persone più vulnerabili. Il sistema RespiVirNet torna operativo dopo otto mesi, ma nella nostra regione la copertura dei medici sentinella è assente o molto limitata

«In tre settimane i casi di virus simil influenzali sono stati circa 85mila. Non ci sono anomalie o impennate da segnalare rispetto alla circolazione: lo stesso periodo dell'anno scorso aveva numeri in linea a quelli attuali». Lo spiega all'ANSA Silvestro Scotti, presidente della Federazione italiana di medici di medicina generale in riferimento ai primi dati del monitoraggio RespiVirNet a cura dell'Istituto superiore di sanità.

Il bollettino da quest'anno non conta più solo le sindromi simil-influenzali ma tutte le infezioni respiratorie acute, tra cui il Rhinovirus, responsabile del comune raffreddore, adenovirus e il Covid. Complessivamente dal 12 ottobre all'8 novembre sono state stimate circa 1,7 milioni di infezioni.

«Rispetto al totale - spiega Scotti - i virus influenzali sono stati trovati in media nel 5% dei campioni analizzati, ovvero circa 85mila nelle prime tre settimane di monitoraggio. Il quadro è compatibile con un autunno mite e instabile, con forti escursioni termiche, favorisce i virus del raffreddore e per ora tiene indietro l'influenza».

Questa però arriverà, come ogni anno. «Per questo - aggiunge - i fragili devono essere protetti», afferma Scotti. «Il cittadino comune vede intorno a sé raffreddori e non influenza, e può smentirli da solo: ogni allarme smentito dall'esperienza quotidiana però alimenta sfiducia che poi ricade sulla vaccinazione stessa». Per accompagnare alla vaccinazione «serve un rapporto di fiducia fondato su un'informazione corretta, non titoli allarmistici».

Il ripristino di RespiVirNet, dopo otto mesi di assenza, «è una buona notizia», riconosce Scotti che però sottolinea: «Il numero dei medici sentinella non è sufficiente a garantire la validazione statistica del dato numerico: per Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano i dati non sono comparabili, perché la copertura è assente o molto limitata. Nelle altre Regioni, quando i medici partecipanti sono pochi, bastano pochi casi per spostare l'incidenza» e «le proiezioni nazionali in milioni di casi diventano numeri fragili».