«La vicenda della dialisi a Reggio Calabria merita di essere affrontata con responsabilità, evitando di alimentare contrapposizioni tra associazioni che finiscano per oscurare il problema fondamentale: garantire ai pazienti condizioni di cura appropriate, dignitose e rispettose delle loro esigenze».

Così, in una nota, Giuseppe Vanacore e Pasquale Scarmozzino, Presidente e Vicepresidente Nazionale di Aned.

«Dopo che una struttura privata, che aspirava a ottenere un accreditamento non conseguito, ha determinato di punto in bianco il trasferimento forzato dei pazienti sul servizio pubblico, quest'ultimo è stato costretto a fronteggiare una situazione emergenziale, ricorrendo anche all'introduzione di un terzo turno dialitico.

Con gli interventi dell’ANED nei confronti della stampa e una lettera aperta ai pazienti si è richiamata l'attenzione delle istituzioni e della politica su una questione essenziale: perché un progetto di centro dialisi pubblico, già finanziato, non è stato ancora realizzato?

Inoltre, è stata espressa preoccupazione per il richiamo ossessivo all’assenza di alternativa, quasi fosse finalizzato a prefigurare l'accreditamento di una struttura privata come l'unica soluzione possibile.

La dura replica ricevuta, tuttavia, ha fatto emergere anche un elemento significativo: la FINTRED si è dichiarata concorde con la prospettiva di un centro dialisi territoriale pubblico, pur sottolineando le difficoltà legate ai tempi necessari per la sua realizzazione.

Eppure, un'esperienza concreta dimostra che tempi e costi possono essere compatibili con una risposta relativamente rapida. Costi tanto contenuti, da poter evitare – data l’emergenza – anche l’obbligo della gara.

In Lombardia, circa due anni fa, a Limbiate, dopo la chiusura del centro dialisi di Seregno, è stato allestito - previa ristrutturazione di alcuni locali pubblici - in appena 4-8 settimane un centro con 12 posti rene. Una soluzione che ha consentito di evitare forzate rotazioni dei turni e ulteriori disagi, soprattutto per i pazienti più fragili e anziani.

Un modello che potrebbe essere valutato e replicato anche a Reggio Calabria.

Non demonizziamo il terzo turno dialitico: sappiamo bene che è una realtà diffusa in Italia, anche in regioni che vantano livelli di eccellenza sanitaria, come Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana. Ma sappiamo altrettanto bene che il terzo turno deve rappresentare una possibilità organizzativa e una libera scelta del paziente, non una condizione imposta dalla mancanza di alternative.

Per questo, oggi, crediamo sia necessario abbandonare le polemiche e costruire un percorso comune.

Non sono i pazienti a dover scegliere tra pubblico e privato, questa scelta spetta alle istituzioni e noi chiediamo di scegliere il pubblico. Mentre per i pazienti chiediamo che sia garantita una scelta reale e definitiva.

Le associazioni dei pazienti, i professionisti sanitari, le istituzioni e la politica possono e devono convergere su un obiettivo condiviso: allestire a Reggio Calabria un centro dialisi pubblico, attraverso una soluzione organizzativa sul modello di Limbiate, con tempi e costi da verificare, capace di offrire una concreta alternativa e di restituire ai pazienti la libertà di scegliere.

Non sarebbe soltanto una risposta a un'emergenza locale. Potrebbe diventare un esempio virtuoso per la Calabria, dimostrando che la collaborazione, anziché la contrapposizione, è la strada più efficace per tutelare i diritti delle persone in dialisi.

La nostra disponibilità a lavorare in questa direzione è piena.

Perché, quando si tratta della salute e della dignità dei pazienti, il risultato comune deve prevalere su ogni interesse di parte».