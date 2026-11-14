Da incontro ai più alti livelli tecnici per la promozione di una rete a sostegno delle fragilità e della continuità assistenziale tra ospedali, territorio e comunità, a dibattito partecipato sul presente e sul futuro di quello che da troppi anni rappresenta uno dei talloni di Achille della Calabria: la sanità, un modello ormai insostenibile che le istituzioni faticano a tenere insieme e che i cittadini sperimentano come inadeguato e insufficiente.

Per questo il convegno “Fragilità e continuità assistenziale”, promosso oggi dal Gruppo Citrigno a Villa Giuliana di Reggio Calabria, si è trasformato in un vero e proprio focus group diretto alla costruzione di un modello in cui pubblico, privato, partenariato sociale ed enti di volontariato, oltre alle professioni sanitarie, sono chiamati a collaborare in modo sempre più adiacente e integrato.

Presenti Alfredo Citrigno, Presidente del Gruppo Citrigno, il sindaco Francesco Cannizzaro, Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria, Maddalena Berardi, Direttore generale dell’Asp reggina, Amalia Bruni, scienziata, neurologa e consigliere regionale, Iman Meskelindi e Ilaria Colo, rispettivamente psicologa e assistente sociale della struttura Villa Giuliana, Alessio Rosato in sostituzione di Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del Gom, Francesco Biasi, Segretario Generale Provinciale di Fimmg e referente Aft Rc Sud, il rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio, la geriatra Maria Grazia Richichi e Salvatore Palazzo, primario di Oncologia di Cosenza.

La «filiera della Sanità» e il ruolo strategico delle RSA

Al centro del dibattito quella che Amalia Bruni ha definito «filiera della Sanità»: un comparto la cui storica organizzazione è al capolinea e che ha necessità di ripensarsi e riprogrammarsi anche in vista delle sfide demografiche che la attendono.

Ad aprire i lavori è stato Alfredo Citrigno, chiarendo l’importanza di nuove forme di collaborazione che pongano i pazienti delle RSA e le loro famiglie al centro dei percorsi di cura e assistenza: «Bisogna fare rete, creare sinergia tra il pubblico e un privato convenzionato che guarda al paziente come soggetto complesso, con i suoi bisogni sanitari, assistenziali, relazionali, emotivi al fine di aumentare la qualità della vita sua e della sua famiglia con un percorso che ne garantisca il benessere quotidiano, specie in contesti di fragilità. Il Gruppo Citrigno punta ad andare oltre il modello assistenziale standard e a mettere in campo un insieme di professionisti capaci di guardare ai pazienti e alle loro famiglie a tutto tondo».

L’allarme demenze e la sfida della formazione

Questo perché strutture come le residenze sanitarie assistite rappresentano realtà di cui ci sarà sempre maggiore domanda. «Non possono e non devono essere più considerate come l’ultimo nodo della rete, ma come centro attivo e proattivo in cui le fragilità, e in particolare le patologie come le demenze, possano trovare integrazione e dignità», ha chiarito Amalia Bruni, neurologa e membro del Tavolo permanente delle demenze presso il Ministero della Salute. «Al 2030 il 30% della popolazione sarà oltre i 65 anni, quindi ulteriormente a rischio. Sul fronte delle demenze oggi non abbiamo nulla dal punto di vista organizzativo: i centri per le demenze che fanno diagnosi da 38 si sono ridotti a 23. Questo perché le persone sono andate via. C’è poi anche un deficit di formazione su un tema che è oggi esplosivo, sia da un punto di vista numerico ed epidemiologico, sia rispetto alla capacità di intervenire. Perché è vero che siamo migliorati in relazione ai tempi della diagnosi, ma ancora non basta. I nuovi farmaci in Italia potranno funzionare solo in casi straordinariamente iniziali. Per questo costruire è cruciale ed è chiamato a partecipare il numero più ampio di soggetti possibili: dai centri per le demenze a quelli che danno assistenza a queste persone e ai loro familiari, che sono una risorsa straordinaria».

Per la Bruni, l’evoluzione dei servizi richiede il coinvolgimento delle università nella formazione di équipe integrate composte da assistenti sociali, psicologi, terapisti occupazionali, fisioterapisti, infermieri e Oss: «Non è il medico che fa la buona sanità, ma tutte le figure che fanno la multiprofessionalità. Il Piano Nazionale delle Demenze 2027 – 2031 approvato il 21 settembre è uno strumento importantissimo sulla prevenzione, ma ha bisogno di finanziamenti cospicui che non ha ancora avuto. Questo perché oggi siamo in grado di poter scegliere cosa sarà la nostra vita da anziani. Deve essere però una scelta politica che si traduca in impegni di natura economica e di organizzazione sanitaria e manageriale. In questo politica e università sono chiamate a importanti responsabilità».

La crisi della medicina territoriale: 37mila reggini senza medico

Su tali aspetti anche Francesco Biasi non ha avuto peli sulla lingua in quello che è stato forse l’intervento più accorato e drammatico, rispetto alla complessa situazione che vive la provincia reggina, non solo in termini di patologie e servizi legati alle malattie neurodegenerative, ma in un quadro complessivo che definire di sofferenza è eufemistico: «Nella provincia di Reggio Calabria 31 postazioni di medicina generale non sono state accettate. 4 sono solo a Reggio. Ciò significa che, tecnicamente, almeno 37mila persone non hanno un medico di famiglia. Una situazione di una gravità inaudita. Chi è sul territorio si sta impegnando al di sopra delle proprie forze, ma questa situazione non può e non deve andare avanti. Se abbiamo un unico pronto soccorso che serve tutta la provincia come è possibile gestire questa domanda di assistenza? Anche per tamponare questa situazione ci siamo inventati l’Assistenza Domiciliare Integrata e quella Programmata. È una risposta che interviene anche su un secondo tema collegato: lo sfilacciamento o addirittura l’assenza delle famiglie e lo strutturale indebolimento dei legami di comunità. Ecco perché iniziative come questa sono indispensabili. Perché viviamo in un territorio che negli anni è stato abbandonato da tutte le forze politiche. Nessuno ha guardato al futuro e nessuno si è accorto che saremmo andati incontro a un inverno demografico che rischia di avere un impatto difficile da gestire».

Il fattore umano contro la deriva tecnologica e l’urgenza dei convenzionamenti

Ricordando anche che, purtroppo, la sanità sta cambiando velocemente e va verso lidi che non facilitano e non affrontano il tema della relazione: «Non si può rinunciare o sostituire il rapporto diretto tra medico e paziente. L’Inghilterra ha appaltato a Microsoft per 700 milioni di sterline la creazione di un sistema di intelligenza artificiale cui affidare il compito di rispondere ai quesiti sanitari dei pazienti. Abbiamo visto cosa è successo con Microsoft proprio nelle ore passate. Questo ha causato un blocco anche per l’assistenza sanitaria inglese. Prima che computer o ricette, servono medici e personale. Noi siamo disponibilissimi a tutte le forme di collaborazione necessarie. Villa Giuliana è una bellissima realtà. Ci auguriamo che altre ne possano nascere in provincia, in quelle aree che chiamo goliardicamente Repubblica di Locri e Repubblica di Palmi, perché il bisogno di sanità è consistente, ma dobbiamo ricordarci un’altra cosa altrettanto importante. L’accesso alla sanità deve essere garantito a tutti perché la sanità è di tutti. Quindi ci auguriamo che strutture come questa vengano convenzionate celermente da Regione e ASP».

La risposta delle istituzioni: sinergia tra pubblico e privato

A intervenire è stato anche il sindaco Francesco Cannizzaro: «Non possiamo di certo dire che la situazione sia rosea. Ma possiamo cercare un modello, quello della sinergia e del dialogo, che è il solo strumento attraverso il quale possono essere conseguiti risultati. Guardiamo alla grave crisi dei dializzati di Reggio, per la quale la Regione ha celermente incrementato i posti. Un’operazione che deve essere integrata da ulteriori interventi che andranno in porto perché ci si è seduti tutti intorno a un tavolo e ognuno ha fatto la propria parte. È stata data una risposta immediata? No, tardiva! Ma per questo iniziative come queste sono utili a più livelli. Sulla sanità, su cui hanno sbagliato tutti, si sta lavorando e il Presidente sta facendo bene. Siamo usciti dal commissariamento come Regione, stiamo intervenendo sull’edilizia sanitaria, ferma al palo da oltre 20 anni. Non basta, certo che no. Ma è il punto da cui ripartire. Serve tanto lavoro, e serve una forte collaborazione tra un pubblico che spesso è manchevole e un privato che può andare a colmare certi vuoti, dato che siamo di fronte a un diritto alle cure che è costituzionalmente garantito. Vi do un dato: non passa un giorno nel quale io non firmi un Tso o non riceva chiamate o mail per sbloccare situazioni di criticità come quelle legate alla somministrazione di un farmaco, magari salvavita. Questo è una questione che riguarda il bene comune e dà la misura del livello di bisogno sociale cui siamo chiamati ad attendere e che travalica i confini dell’assistenza sanitaria più classica».

Il richiamo etico: «Custodire l’Umano partendo dalle fragilità»

A richiamare la riflessione sotto un profilo etico è stato Mons. Fortunato Morrone, che ha sottolineato il valore concreto e sociale di un’iniziativa che «ha a che fare con la nostra vita che è fatta di fragilità come parte ineludibile della condizione umana. Una condizione spesso faticosa che ha bisogno di supporto, cura e accompagnamento. Queste strutture sono una benedizione se interagiscono in una rete: ospedale, famiglie, associazioni di volontariato». Ed ha ammonito: «Per i vescovi calabresi e italiani, la sanità, assieme ai giovani e al lavoro, è un tema dirimente, una priorità, perché tocca il fondamento dell’esistenza stessa. Il rapporto col pubblico è importante perché permette di avere uno sguardo a 360 gradi e di innestare una collaborazione in cui il privato può fare la sua parte, impegnando risorse anche economiche. Sicurezza non è solo investire in armamenti, ma preservare e custodire l’Umano che parte proprio dalle fragilità».