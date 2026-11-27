Il Piano "Sanità connessa", finanziato dalla Missione 1 del PNRR, ha collegato in Italia 9.254 strutture sanitarie con una velocità di almeno 1 Gbps. Gli assistiti in telemedicina sono 979 mila. È la parte buona dell'analisi della Fondazione GIMBE. Il resto racconta un Paese che viaggia a velocità diverse, divise per territorio e per età.

La Calabria è in fondo alla classifica quasi ovunque. Secondo il portale "Connetti Italia" le strutture attivate nella regione sono 474. Sul resto i numeri sono pesanti. Dicono i dati ISTAT 2025 che ha competenze digitali almeno di base il 40,2 per cento dei calabresi tra 16 e 74 anni, il valore più basso d'Italia, a fronte di una media nazionale del 54,3. Ha usato SPID o CIE nell'ultimo anno il 33,8 per cento dei cittadini con più di 15 anni: anche qui è l'ultimo posto, con la media nazionale al 47. A settembre 2026 i calabresi assistiti in telemedicina erano 3,8 ogni mille abitanti, secondo AGENAS, contro una media di 16,6. Il Fascicolo sanitario elettronico rende disponibile il 65 per cento delle 20 tipologie di documenti monitorate, otto punti sotto la media.

Poi c'è il dato del consenso. A ottobre 2026 solo il 4 per cento dei calabresi aveva autorizzato medici e operatori a consultare il proprio fascicolo, secondo il Ministero della Salute e il Dipartimento per la Trasformazione digitale. La media italiana è del 44 per cento. Per 96 calabresi su cento il fascicolo esiste, ma chi li cura non può leggerlo.

Il resto del Paese ha un quadro meno compatto di quanto si pensi. Nelle competenze digitali e nell'uso dell'identità digitale il Nord è avanti e il Mezzogiorno indietro: l'Emilia-Romagna arriva al 61,2 per cento di competenze di base e al 58,2 di uso di SPID o CIE. Sulla telemedicina, invece, la geografia si rovescia. In testa ci sono Molise, con 44,3 assistiti ogni mille abitanti, Marche e Valle d'Aosta. In fondo, insieme alla Calabria, compaiono Piemonte ed Emilia-Romagna. Sul consenso al fascicolo superano la media otto realtà su ventuno: oltre a Trento, Emilia-Romagna (88 per cento), Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia, che con il 75 per cento dimostra che il Sud può farcela. Ultime sono la Calabria, l'Abruzzo e la Campania, ferme al 6 per cento.

Nessuna regione è prima in tutto. E il caso pugliese toglie un alibi: il ritardo non dipende soltanto dalla geografia o dal reddito, conta come una regione decide di organizzarsi e di informare i propri cittadini.

In Calabria l'infrastruttura c'è, con centinaia di strutture collegate e un fascicolo a due terzi della sua capacità. Mancano le persone che lo usano, e non per colpa loro. Nessuno ha spiegato ai calabresi a cosa serve dare quel consenso, né perché conviene darlo.

Chi governa la sanità calabrese deve dire quanto ha investito per informarli e con quali risultati. Se il 4 per cento è il frutto di una campagna mai fatta, la responsabilità è politica. Se invece la campagna è stata fatta, bisogna chiedersi perché è fallita.

La rete regge, ma il fascicolo resta chiuso. Chi lo aprirà?