Diabete, malattie cardiovascolari, obesità e insufficienza renale sono condizioni sempre più spesso presenti contemporaneamente nello stesso paziente. Per i medici internisti questo significa affrontare quadri clinici complessi, nei quali la cura di una singola patologia non può prescindere dalle altre. È su questa evoluzione della medicina e sulle nuove possibilità offerte dalla ricerca farmacologica che si è concentrato il Congresso regionale della SIMI - Società Italiana di Medicina Interna, sezione Calabria, che si è svolto il 20 novembre all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Uno dei temi centrali del Congresso è stato l’aggiornamento sulle nuove terapie per il diabete e sulle evidenze scientifiche che ne stanno modificando l’impiego clinico. Il trattamento della malattia diabetica oggi va oltre il controllo della glicemia considerando anche la prevenzione delle complicanze e la protezione degli organi maggiormente esposti, in particolare fegato, cuore e reni. Un approccio che sposta l’attenzione dal semplice raggiungimento dei valori-obiettivo (treat to target) al beneficio complessivo per la salute del paziente (treat to benefit).

Il programma scientifico ha approfondito le più recenti evidenze sulle terapie farmacologiche per il diabete e il rapporto tra queste e la riduzione del rischio cardiovascolare.

«Le innovazioni in ambito cardiometabolico ci permettono di intervenire in maniera sempre più mirata sui diversi fattori di rischio – sottolinea il professor Ludovico Montebianco Abenavoli, presidente SIMI Calabria –. Oggi abbiamo a disposizione nuove opportunità terapeutiche e nuove evidenze che ci consentono di valutare non soltanto l’efficacia di un trattamento sul singolo parametro, ma soprattutto i benefici complessivi per la persona, anche in termini di protezione cardiovascolare e renale. È un cambiamento che riguarda una fascia molto ampia di popolazione e che rende fondamentale un aggiornamento continuo dei professionisti».

La necessità di questo approccio emerge dai dati sulla salute della popolazione calabrese: quasi 3 residenti over 65 su 10 convivono con almeno due patologie croniche, mentre il 68% riferisce almeno una malattia cronica (PASSI d'Argento 2023-2024, ISS). Anche l’eccesso ponderale rappresenta un fattore di attenzione: il 51% degli over 65 calabresi è in sovrappeso o obeso. Il quadro demografico contribuisce a rendere questa sfida ancora più rilevante. Al 1° gennaio 2025, secondo il Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria, gli over 65 rappresentavano il 24,4% della popolazione regionale, pari a quasi un residente su quattro.

Un altro messaggio emerso dal Congresso Simi Calabria riguarda il modello di assistenza. Il paziente internistico, proprio perché spesso presenta più patologie e necessita di interventi diversi, non può essere seguito attraverso percorsi separati.

«Uno degli aspetti più importanti del Congresso è stato proprio il confronto multidisciplinare – prosegue il prof. Abenavoli –. Il paziente internistico ha spesso bisogno di essere valutato da specialisti di diverse discipline: poter contare su una rete di rapporti e collaborazioni tra professionisti consente di affrontare i problemi clinici in maniera più completa.