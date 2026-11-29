All’ospedale Jazzolino tecnologie di ultima generazione, attività scientifica e prestazioni per tutta la provincia. Il primario Francesco Loria racconta i risultati del reparto, mentre il commissario dell'Asp Antonio Battistini annuncia interventi sulle liste d'attesa e il rilancio dello screening mammografico. Resta il problema degli organici ridotti

C'è una sanità vibonese che raramente conquista le prime pagine, che lavora lontano dai riflettori e che, pur misurandosi quotidianamente con le carenze di un sistema in sofferenza, riesce a esprimere professionalità, competenze e capacità di innovazione. Una realtà che merita di essere raccontata, senza per questo distogliere l'attenzione dalle gravi criticità che ancora affliggono il diritto alla salute in questo territorio. È da qui che prende le mosse il nostro viaggio nelle eccellenze della sanità vibonese, un percorso attraverso reparti, servizi e professionalità che rappresentano un patrimonio da conoscere e valorizzare.

La prima tappa è all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, nell'Unità operativa di Radiologia diretta dal primario Francesco Loria. Entriamo mentre l'attività è in corso: pazienti sottoposti a risonanza magnetica e Tac, medici e tecnici impegnati negli esami, attenti alle esigenze di chi si affida alle loro cure. È la fotografia di un reparto che ha rinnovato le proprie tecnologie e che, nonostante una disponibilità di personale ben al di sotto delle necessità, riesce a garantire volumi di attività considerevoli.

A raccontare la dimensione del lavoro sono soprattutto i numeri. Nel 2025, nei tre presidi di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno, sono stati effettuati complessivamente 90.557 esami, tra prestazioni per pazienti ricoverati, utenti esterni e attività di pronto soccorso.

«I risultati in termini di produttività sono straordinari, ma si potrebbe fare ancora di più», spiega Loria. A fare da contraltare a questi numeri è il dato relativo all'organico: «Attualmente il reparto conta otto unità, ma una è assente per gravidanza a rischio. Possiamo quindi contare su sette radiologi. Per i volumi prestazionali che registriamo, secondo il fabbisogno previsto dalla Regione Calabria, sarebbero necessari almeno 17-20 medici».

Un divario considerevole, che rende particolarmente impegnativa la gestione quotidiana. Il primario tiene a ringraziare i colleghi: «Fanno sacrifici straordinari per garantire questa mole di lavoro e, oltre all'attività assistenziale, portano avanti anche un'attività scientifica, con una produzione costante di lavori dal 2023».

Le nuove tecnologie e la ricerca

Se la carenza di personale rappresenta il principale elemento di criticità, sul fronte delle apparecchiature il reparto ha compiuto passi avanti significativi. Tra le dotazioni più rilevanti c'è una Tac a 256 strati, che consente anche lo studio delle coronarie.

«È una tecnologia che ci permette di effettuare l'esame in meno di 0,20 secondi – sottolinea Loria –. Si tratta di un servizio importante per la popolazione della provincia, che prima era costretta a spostarsi altrove per eseguire questo tipo di indagine».

C'è poi l'ecografo dotato di una sonda specifica per lo studio delle lesioni cutanee, al centro di un progetto di ricerca sulla diagnosi precoce dei tumori della pelle.

«Questa apparecchiatura, che all'epoca dell'acquisto era la seconda in Italia e la terza in Europa, ci ha consentito di sviluppare un lavoro che ha ottenuto riconoscimenti nei congressi internazionali di radiologia a Chicago e in Europa», racconta il primario. «Grazie al software Parametric Microflow Imaging siamo in grado di distinguere diverse tipologie di lesioni, differenziando anche i tumori maligni da quelli benigni».

Durante la visita, Loria mostra al computer alcune immagini diagnostiche, illustrando il funzionamento della metodica e la possibilità di analizzare la vascolarizzazione delle lesioni attraverso il mezzo di contrasto.

Ad arricchire ulteriormente la dotazione tecnologica sarà una nuova risonanza magnetica di ultima generazione, acquistata a giugno. Per la sua installazione, annuncia l'Asp, sono in programma i necessari lavori di adeguamento.

Battistini: «Dobbiamo intervenire sul personale»

Accanto al primario c'è il commissario straordinario dell'Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, che sottolinea il lavoro fatto sul piano tecnologico, anche attraverso le risorse del Pnrr.

«Siamo riusciti a dotare il presidio di Vibo, ma anche gli altri ospedali della provincia, di tecnologie per la diagnostica per immagini di altissimo livello. Naturalmente le criticità non mancano e riguardano soprattutto il reclutamento dei tecnici di radiologia medica, grazie ai quali potremo ampliare ulteriormente l'offerta».

Battistini annuncia che l'Azienda intende prolungare per tutto il 2027 il ricorso alle prestazioni aggiuntive e alle ore di straordinario, evitando interruzioni a fine anno. L'obiettivo è mantenere i livelli di attività mentre si lavora al potenziamento degli organici.

Liste d'attesa e screening mammografico

Il nodo del personale si intreccia inevitabilmente con quello delle liste d'attesa. Su questo fronte Battistini anticipa un nuovo piano di intervento articolato su più direttrici.

«Punteremo sull'ampliamento delle possibilità operative del personale, sulle aperture straordinarie anche nelle giornate festive e su un maggiore controllo dell'appropriatezza delle richieste. Abbiamo riscontrato un numero ridondante di prescrizioni non appropriate». Previsto anche il rafforzamento delle chiamate personalizzate agli utenti, per verificare chi sia ancora effettivamente in attesa e chi abbia già effettuato l'esame.

Un altro obiettivo riguarda lo screening mammografico, con il progetto di sviluppare all'interno dell'Asp un percorso diagnostico completo.

«Vogliamo arrivare alla doppia lettura delle mammografie, in modo che la donna possa ricevere una diagnosi definita ed essere inserita, quando necessario, in un percorso di presa in carico», spiega Battistini.

Loria conferma il lavoro in corso: «Abbiamo le potenzialità e le apparecchiature per offrire un servizio completo, dall'individuazione alla caratterizzazione della lesione, senza costringere la paziente a rivolgersi ad altri centri».

Il percorso, tuttavia, non è ancora pienamente operativo. Lo stesso Battistini riconosce che finora è mancata un'efficace organizzazione della fase di reclutamento delle donne da sottoporre allo screening: «La prestazione diagnostica è soltanto una componente. Stiamo lavorando proprio per implementare tutto il percorso epidemiologico».

Un patrimonio di professionalità da valorizzare

Apparecchiature all'avanguardia, volumi di attività considerevoli e una ricerca scientifica capace di trovare riconoscimento anche fuori dai confini nazionali. La visita alla Radiologia dello Jazzolino restituisce l'immagine di una realtà che ha saputo crescere pur in presenza di difficoltà strutturali non ancora superate.

Raccontare queste esperienze non significa ridimensionare i problemi della sanità vibonese, né considerare fisiologico il ricorso ai sacrifici del personale per garantire i servizi. Significa, piuttosto, riconoscere che anche in un sistema gravato da profonde criticità esistono competenze e risorse sulle quali investire. La sfida, per chi ha la responsabilità di governare la sanità del territorio, è creare le condizioni affinché queste professionalità possano esprimere appieno le proprie potenzialità e le eccellenze diventino parte integrante di un'offerta sanitaria all'altezza delle esigenze dei cittadini.