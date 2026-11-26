Dalla musica d’autore alle sperimentazioni elettroniche, dalle sonorità rock alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano. Castrolibero si prepara ad accogliere il Kleos Music Fest – Radici Sonore, quattro giornate di concerti, dal 27 al 30 novembre, che avranno come cornice il centro storico del borgo.

Ad aprire la rassegna, venerdì 27 novembre, sarà Erica Mou, cantautrice dalla cifra stilistica riconoscibile, con un live inedito pensato per la dimensione raccolta della chiesa di San Giovanni, luogo di culto che negli anni ha maturato una particolare vocazione culturale e musicale.

Sabato 28 novembre spazio invece all’elettronica con Cheema, artista inserito nel circuito Puglia Sounds. Il cartellone attraverserà anche le sonorità rock e la scena indipendente con le esibizioni degli Ynsanya e dei Partinico Rose.

A chiudere la manifestazione, lunedì 30 novembre, sarà Nello Salza, tra i più autorevoli trombettisti italiani, protagonista di una lunga collaborazione con Ennio Morricone. La sua tromba ha dato voce a numerose colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Il concerto sarà l’occasione per ripercorrere il patrimonio musicale del compositore premio Oscar attraverso uno dei suoi storici interpreti.

Il maltempo ha intanto imposto una modifica logistica al programma: gli appuntamenti inizialmente previsti presso il rudere di Santa Maria della Stella sono stati trasferiti nella chiesa di San Giovanni, che ospiterà dunque tutti i concerti della rassegna.

Alla base del Kleos Music Fest c’è la volontà di coniugare ricerca musicale e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico di Castrolibero, facendo del borgo uno spazio di produzione e fruizione culturale attraverso il dialogo tra linguaggi artistici differenti.