Il nuovo album è disponibile sulle piattaforme digitali dalla mezzanotte del 13 novembre 2026. “Soffio” è il culmine di un lungo viaggio, un progetto che celebra l'anima della fisarmonica, il mantice, e utilizza il cuore come filo conduttore della musica

Si chiama “Soffio” ed è il nuovo album del fisarmonicista calabrese Salvatore Cauteruccio, un viaggio musicale in dieci tracce, disponibile su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte del 13 novembre.

È un progetto che mette al centro l'anima della fisarmonica, affidando al mantice il compito di raccontare emozioni, suggestioni e contaminazioni musicali. «È un progetto dedicato all'anima di questo strumento, che è il mantice. Quindi dedicato al suo respiro, al suo movimento e al suo soffio», spiega l'artista.

Un viaggio tra musica ed emozioni

Dieci brani che attraversano mondi e linguaggi differenti: dalla world music agli standard jazz, dalla musica d'autore alle melodie di diverse tradizioni, fino ad arrivare soprattutto alle composizioni originali. Un percorso eterogeneo, tenuto insieme da un filo conduttore ben preciso: il cuore.

«Ho voluto che in ogni nota, in ogni arrangiamento fosse proprio il cuore a guidare la musica», racconta Cauteruccio, che per questo nuovo lavoro ha scelto di condividere il percorso con musicisti a lui particolarmente vicini. Al suo fianco Roberto Musolino al basso, anche in veste di produttore, Danilo Guido al clarinetto basso e Giacomo Cauteruccio, suo figlio, alla chitarra.

Una lunga carriera

“Soffio” è un progetto che porta con sé il bagaglio di un'esperienza artistica trentennale, maturata tra palchi internazionali e collaborazioni di prestigio, da Mariella Nava a Cesare Cremonini. Un percorso professionale che non ha però mai allontanato il musicista dalle proprie origini.

Il legame con la Calabria

Nonostante le esperienze maturate in giro per il mondo, Cauteruccio ha scelto di mantenere in Calabria, a Scalea, il proprio centro creativo. Qui, nella sua abitazione, si trova anche lo studio nel quale nascono le sue composizioni.

«Adoro la mia terra e riesco a essere me stesso in tutto, soprattutto nel creare musica. Nel mio studio – da cui si vede il mare cristallino della Riviera dei Cedri, ndr – riesco a comporre e a creare musica e soprattutto a stare bene con me stesso», racconta.

La Calabria, per Cauteruccio non è soltanto un luogo delle radici, ma uno spazio nel quale ritrovare equilibrio, ispirazione e libertà espressiva. Ed è forse proprio da questa dimensione intima che prende forma Soffio: un album che celebra la capacità della musica di parlare al cuore, trasformando il respiro di uno strumento in un linguaggio universale, fatto di leggerezza, emozioni e speranza.