Dopo i primi acquisti viene ufficializzata l’importante permanenza del difensore classe ’95. Affidabilità e spirito di squadra per la retroguardia rossoverde, come evidenzia la stessa società: «Rappresenta ciò che vogliamo costruire»

Lo Sporting Polistena continua a costruire la rosa per la stagione 2025/2026 e, dopo aver ufficializzato i primi nuovi innesti, arriva anche la prima riconferma: Gabriele Bruzzese vestirà ancora la maglia rossoverde.

Difensore centrale nato nel 1995, Bruzzese ha contribuito con continuità alla cavalcata della scorsa stagione, che ha portato lo Sporting alla vittoria del campionato di Prima Categoria. Elemento serio, affidabile e sempre pronto a mettersi a disposizione della squadra, ha guadagnato sul campo la fiducia dello staff tecnico e della dirigenza.

Un profilo che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio con applicazione, spirito di gruppo e senso del dovere. La società ha deciso di proseguire insieme a lui, sottolineandone il valore all’interno del progetto. «La conferma di Gabriele è un tassello fondamentale. Rappresenta al meglio il nostro intento di costruire una squadra che sappia unire qualità tecnica e cuore», si legge nella nota ufficiale.

Con la sua permanenza, il reparto difensivo guadagna continuità e una risorsa già rodata per affrontare le nuove sfide. Bruzzese sarà a disposizione per dare equilibrio, esperienza e compattezza quando sarà chiamato in causa.

Dopo i volti nuovi, lo Sporting Polistena comincia a blindare le sue certezze. Con Gabriele Bruzzese arriva la prima riconferma: un passo concreto verso la stagione che verrà.