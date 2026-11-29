Dopo i successi contro Palermo e Juve Stabia, il tecnico punta su intensità e solidità. Scelte di formazione rinviate al giorno della gara, Iemmello si è allenato negli ultimi due giorni

Due vittorie consecutive hanno dato respiro alla classifica del Catanzaro. Alla vigilia della sfida con l’Avellino, Michele Mignani chiede ai giallorossi di confermare i progressi mostrati contro Palermo e Juve Stabia. «Un passetto in avanti è stato fatto, ma ogni partita riserva delle insidie. Per pensare di aver fatto un passo più grande bisogna dare continuità ai risultati. E per dare continuità ai risultati bisogna dare continuità alle prestazioni».

Il tecnico ha spiegato dove è intervenuto dal suo arrivo. «Credo di aver lavorato sulla testa dei ragazzi e anche un po’ sulla solidità, perché se vuoi vincere le partite devi cercare di subire meno». Il lavoro passa dalla partecipazione di tutti alla fase di non possesso, dalle distanze più corte tra i reparti e dalla capacità di aggredire prima il portatore di palla. Ai centrali Mignani chiede di contribuire anche alla costruzione e, quando la situazione lo permette, di accompagnare l’azione per aumentare la presenza nell’area avversaria.

Contro l’Avellino di Alessandro Nesta, Mignani si aspetta una gara in cui peseranno corsa e duelli. «È una squadra completa, che difende bene e attacca bene. La definirei molto concreta, va alla ricerca della porta avversaria il più velocemente possibile». La richiesta ai suoi è di «controbattere colpo su colpo a livello fisico», vincere i duelli e sfruttare gli spazi che gli irpini concedono di rado. «Voglio una grande partita sotto quell’aspetto. Dobbiamo prima di tutto dare conferma a noi stessi di quello che stiamo facendo».

Tra i progressi, Mignani ha sottolineato soprattutto l’aumento dell’intensità e la disponibilità del gruppo a seguire le sue richieste. Il lavoro atletico affianca alle esercitazioni tecnico-tattiche con il pallone sedute a secco su medie distanze, con l’obiettivo di mantenere velocità elevate. La formazione sarà decisa il giorno della partita, dopo un confronto con lo staff sulle caratteristiche più adatte alla sfida e sulla condizione dei singoli.

Tra le opzioni c’è anche Pietro Iemmello. Il capitano ha saltato qualche allenamento in settimana per piccoli fastidi, ma ha lavorato negli ultimi due giorni. «Probabilmente questo non è il suo momento migliore a livello di condizione psicofisica, però lo vedo molto tranquillo, molto sereno», ha spiegato Mignani. «Sta bene e credo che possa essere, come è sempre stato, un valore aggiunto per la squadra, sia dal primo minuto che a partita in corso».