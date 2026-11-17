Ci sono partite che finiscono al novantesimo e altre che continuano a vivere nella memoria dei tifosi. Catanzaro-Palermo appartiene alla seconda categoria, soprattutto dopo una stagione, quella 2025/26, che ha visto giallorossi e rosanero affrontarsi quattro volte, tra campionato e playoff. Due vittorie per parte, ma soprattutto una qualificazione alla finale conquistata dalle Aquile al termine di una doppia semifinale indimenticabile. Sabato 21 novembre, al Ceravolo, le due squadre si ritroveranno in condizioni profondamente diverse: Palermo primo con 27 punti, Catanzaro ultimo con appena sei.

Ottobre 2025, la prima gioia firmata Cissè

Il primo capitolo risale al 25 ottobre 2025. Il Catanzaro di Alberto Aquilani ospita un Palermo ancora imbattuto e alla ricerca di punti pesanti per la promozione. Le Aquile, invece, non hanno ancora vinto in campionato. A cambiare la storia è Alphadjo Cissè, che oggi brilla con la maglia rossonera del Milan in Serie A, che al 47' del primo tempo raccoglie un assist di Pietro Iemmello e batte Joronen. Nella ripresa i siciliani provano a reagire, Pohjanpalo spreca due occasioni importanti, ma Pigliacelli e compagni resistono. Finisce 1-0. Prima vittoria del Catanzaro, prima sconfitta del Palermo. Un risultato che restituisce fiducia a un ambiente reduce da settimane complicate.

Primo maggio, la doppietta di Pittarello non basta

Il secondo confronto arriva il primo maggio 2026, al Barbera, nella penultima giornata della stagione regolare. Il Catanzaro ha già conquistato i playoff e gioca senza particolari pressioni. Ne viene fuori una partita spettacolare. Pittarello porta avanti le Aquile dopo appena tre minuti, Johnsen pareggia al 15', ma al 32' l'attaccante giallorosso firma una splendida doppietta con una conclusione al volo.

Nella ripresa un'autorete di Nuamah, al 53', ristabilisce la parità. Quando il pareggio sembra ormai scritto, un fallo di mano di Antonini porta al rigore trasformato da Pohjanpalo all'85'. Il Palermo vince 3-2, ma il Catanzaro lascia la Sicilia con la consapevolezza di potersela giocare anche contro una delle formazioni più attrezzate della categoria.

Il 17 maggio e quella notte da ricordare

Passano appena sedici giorni e le due squadre si ritrovano nella semifinale d'andata dei playoff. Il Ceravolo è una bolgia, ma nessuno può immaginare quello che sta per accadere. Bastano 49 secondi a Pietro Iemmello per sbloccare la partita con un colpo di testa su assist di Cassandro. Al 15' il capitano raddoppia, ancora di testa, con una rete inizialmente annullata e poi convalidata dal Var.

Il Palermo di Inzaghi fatica a reagire, mentre il Catanzaro continua ad attaccare. Al 41' arriva il capolavoro di un altro dei giovani talenti fatti risplendere dalla compagine calabrese: Mattia Liberali. Controllo in area e sinistro a giro che non lascia scampo a Joronen. Tre a zero in un solo tempo, davanti a uno stadio incredulo e in festa. Nella ripresa le Aquile gestiscono il vantaggio, con il Palermo che colpisce una traversa soltanto nel recupero. La finale, fino a quel momento un sogno, diventa improvvisamente vicinissima.

Il Barbera, il sangue di Favasuli e la finale conquistata

Il 20 maggio è il giorno della verità. A Palermo i rosanero partono fortissimo e dopo tre minuti Pohjanpalo batte Pigliacelli di testa. Il Catanzaro reagisce, costruisce occasioni con Pittarello e Pontisso, ma deve fare i conti con la pressione dei padroni di casa.

È una partita durissima, anche fisicamente. Costantino Favasuli rimedia una botta al naso, perde sangue, ma continua a lottare. La sua immagine diventerà uno dei simboli di quella qualificazione. Nella ripresa Pigliacelli salva il risultato in più occasioni, Palumbo colpisce il palo e il Palermo continua a spingere.

All'89' Rui Modesto firma il 2-0. Gli ultimi minuti sono interminabili, ma il terzo gol non arriva. Al triplice fischio esplode la gioia giallorossa: il Catanzaro è in finale playoff contro il Monza, grazie al 3-2 complessivo. Un traguardo storico, prima che il sogno della Serie A si interrompa nell'ultimo atto.

Sabato un'altra storia, con la classifica capovolta

Sei mesi dopo lo scenario è completamente cambiato. Il Palermo di Filippo Inzaghi guida la Serie B con 27 punti e arriva in Calabria con l'obiettivo di consolidare il primato. Il Catanzaro, invece, occupa l'ultima posizione con sei punti e cerca ancora la prima vittoria della gestione Michele Mignani.

La sosta per le Nazionali ha consentito al tecnico giallorosso di lavorare sugli equilibri e sulla condizione della squadra. Servono risposte, soprattutto dopo un avvio di stagione ben lontano dalle aspettative. Il confronto con la capolista rappresenta una prova difficilissima, ma anche un'occasione per cambiare passo.

I precedenti non assegnano punti e il Palermo di oggi ha ambizioni e certezze ben diverse da quelle del Catanzaro. Eppure proprio quelle quattro sfide raccontano quanto il calcio sappia sfuggire ai pronostici. Un anno fa Cissè regalava la prima vittoria stagionale contro una squadra imbattuta. A maggio Iemmello e compagni costruivano un'impresa che sembrava impossibile.

Sabato non ci sarà una finale da conquistare, ma qualcosa di altrettanto importante per il presente giallorosso: ritrovare fiducia e cominciare a risalire. Il Ceravolo conosce già il sapore delle grandi imprese contro il Palermo. Adesso aspetta una nuova risposta dalle sue Aquile.