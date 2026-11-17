Sorgerà a Lamezia e sarà in grado di ospitare attività di promozione, percorsi formativi, programmi di alta specializzazione e manifestazioni di livello nazionale e internazionale

Tra gli altri provvedimenti approvati dall’Esecutivo regionale, su iniziativa del presidente Occhiuto e dell’assessore allo Sport, Eulalia Micheli, anche la stipula di un Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, il ministro per lo Sport e i Giovani e il Comitato Italiano Paralimpico, finalizzato alla realizzazione di un Polo sportivo paralimpico in Calabria.

L’iniziativa nasce dalla comune volontà dei soggetti istituzionali coinvolti di promuovere la realizzazione e la piena operatività di una struttura sportiva inclusiva di rilevanza nazionale, aperta sia alla pratica sportiva paralimpica sia a quella olimpica, in grado di ospitare attività di promozione dello sport, percorsi formativi, programmi di alta specializzazione e manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale.

Il progetto individua in Lamezia Terme il luogo ideale per la realizzazione del Polo sportivo paralimpico. La presenza del palazzetto dello sport comunale, delle aree adiacenti da riqualificare e la posizione strategica della città, servita dall’aeroporto internazionale, dalla rete ferroviaria e dai collegamenti autostradali, offrono le condizioni necessarie per la nascita di un’infrastruttura sportiva inclusiva di rilievo nazionale.