Davide abbatte Golia, l'ultima della classe mette al tappeto la capolista. Il Catanzaro firma l'impresa al Ceravolo, travolgendo 3-1 il Palermo di Filippo Inzaghi e regalando a Michele Mignani la prima vittoria sulla panchina giallorossa. Una serata di quelle destinate a restare impresse nella memoria, una vittoria che vale molto più dei tre punti e che può rappresentare la svolta di una stagione fin qui avara di soddisfazioni. E ancora una volta il Ceravolo si conferma un campo ostico per i rosanero, costretti a fare i conti con il carattere e l'orgoglio delle Aquile. A scrivere la storia della partita sono Giovane, Pecorino e Mosti, protagonisti di un successo costruito con determinazione, sofferenza e ripartenze micidiali. Il Palermo aveva risposto al vantaggio iniziale con il pareggio di Vavassori, ma nella ripresa il Catanzaro ha cambiato marcia, colpendo due volte e facendo esplodere uno stadio che aspettava da troppo tempo una notte così. Dall'ultimo posto alla vittoria contro la prima della classe: il Catanzaro ritrova il sorriso e, soprattutto, la speranza.

La cronaca del primo tempo

1' – Fischio d'inizio al Ceravolo. È il Palermo a battere il calcio d'avvio della sfida contro il Catanzaro.

5' – Buon avvio del Catanzaro, che approccia la gara con personalità e prova subito a rendersi pericoloso. Dalla sinistra Dorval lascia partire un tiro-cross che Perin blocca senza difficoltà. Giallorossi propositivi in questi primi minuti.

8' – Il Catanzaro passa in vantaggio con Giovane. Gli sforzi iniziali dei giallorossi vengono premiati. Splendida iniziativa di Dorval, che fa tutto bene sulla sinistra, entra in area e serve Giovane. Il centrocampista controlla con il destro e lascia partire una conclusione di sinistro che batte Perin. Esplode il Ceravolo, Catanzaro avanti 1-0.

15' – Dopo un avvio vivace, la partita prosegue senza particolari emozioni. Il Catanzaro, forte del vantaggio, mantiene ordine in fase difensiva e lascia maggiore iniziativa al Palermo, cercando di sfruttare gli spazi in ripartenza.

24' – Il Palermo prova a farsi vedere dalle parti di Pigliacelli con una conclusione dalla distanza di Hernani, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa.

29' – Miracolo di Pigliacelli, che salva il Catanzaro con un intervento prodigioso sul potente colpo di testa di Vavassori, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il portiere giallorosso si supera e conserva il vantaggio delle Aquile.

32' – Palermo ancora pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Questa volta è Peda a raccogliere il pallone in posizione ravvicinata, ma la sua conclusione di prima intenzione termina altissima sopra la traversa. I rosanero continuano a creare problemi alla difesa giallorossa sui calci piazzati.

39' – Il Palermo trova il pareggio con Vavassori. Hernani lascia partire una potente conclusione dalla trequarti, Pigliacelli respinge come può ma il pallone resta in area. Sulla sfera si avventa Vavassori, che da posizione favorevole calcia a botta sicura e gonfia la rete. Al Ceravolo è 1-1.

45'+1' – Si chiude il primo tempo al Ceravolo sul risultato di 1-1. Nessuna emozione nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Feliciani. Dopo il vantaggio iniziale di Giovane, il Palermo ha trovato il pareggio con Vavassori al 39'. Le squadre rientrano negli spogliatoi in parità.

La cronaca del secondo tempo

46' – Inizia il secondo tempo al Ceravolo. Doppio cambio per il Palermo: entrano Segre e Magnani al posto di Mazzitelli e Peda.

54' – È Petriccione a tentare la prima conclusione della ripresa. Il centrocampista del Catanzaro prova il tiro dal limite dell'area, ma la conclusione è debole e Perin blocca senza difficoltà.

60' – Risponde il Palermo con Hernani, che lascia partire un rasoterra preciso dalla distanza. Pigliacelli è attento e si distende per respingere la conclusione, evitando il vantaggio rosanero.

63' – Cambio nel Palermo: entra Pohjanpalo al posto di Gabrielloni.

67' – Ancora Hernani pericoloso per il Palermo. Il centrocampista raccoglie un cross dalla sinistra di Augello e tenta la conclusione al volo, ma il pallone termina nuovamente alto sopra la traversa.

67' – Doppio cambio per il Catanzaro: Mignani inserisce Ruggero e Koffi al posto di Candela e Iemmello.

69' – Il Catanzaro torna in vantaggio con Pecorino al termine di un'azione rocambolesca. Tutto nasce da un cross di Frosinini, che pesca Dorval sul secondo palo. L'esterno giallorosso fa da torre per Giovane, che colpisce di spalla trovando la straordinaria risposta di Perin. Sulla respinta si avventa però Pecorino, il più rapido di tutti, che da pochi passi gonfia la rete. Il Ceravolo esplode, Catanzaro nuovamente avanti sul 2-1.

73' – Terzo cambio per il Catanzaro: Mignani inserisce Alesi al posto di Tchaouna Franky.

74' – Contropiede fulminante del Catanzaro. Antonini serve direttamente Koffi, che controlla bene il pallone e lascia partire una conclusione al volo dal limite dell'area. La sfera termina di poco sopra la traversa, con i giallorossi vicini al terzo gol.

81' – Doppio cambio per il Catanzaro: Mignani inserisce Mosti al posto di Giovane. Lascia il campo anche Pecorino, con il nome del sostituto ancora da verificare.

83' – Apoteosi al Ceravolo, il Catanzaro trova il terzo gol con Mosti al termine di un contropiede da manuale. Dopo un pallone recuperato, Koffi serve Tchaouna, che vede sopraggiungere sulla destra Mosti. Il centrocampista si inserisce con i tempi giusti, entra in area e, a tu per tu con Perin, non sbaglia. Esplode il Ceravolo, Catanzaro avanti 3-1.

90' – L'arbitro Feliciani concede quattro minuti di recupero. Il Catanzaro conduce 3-1 sul Palermo e vede ormai vicinissimo il primo successo della gestione Mignani.

90'+4' – Si chiude la sfida al Ceravolo. Il Catanzaro supera il Palermo 3-1 e conquista la prima vittoria della gestione Mignani. Pochissimo da segnalare negli ultimi minuti, con i giallorossi che amministrano il doppio vantaggio fino al termine. Il Ceravolo può finalmente festeggiare una vittoria di prestigio contro la capolista.

Il tabellino

Catanzaro-Palermo 3-1 (1-1)

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Imperiale, Antonini, Frosinini; Candela (67' Ruggero), Tchaouna Franky (73' Alesi), Petriccione, Giovane (81' Mosti), Dorval; Iemmello (cap.) (67' Koffi), Pecorino (81' sostituto da verificare). A disposizione: Marietta, Postiglione, Buso, Garnica, Tchaouna Franck, Verrengia, D'Alessandro, Arditi. Allenatore: Michele Mignani.

PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Peda (46' Magnani), Ceccaroni (cap.), Augello; Ranocchia, Hernani, Mazzitelli (46' Segre); Vavassori, Gabrielloni (63' Pohjanpalo), Johnsen. A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Gyasi, Bertolino. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Marcatori: 8' Giovane (C), 39' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C).

Ammoniti: Antonini, Mosti, Koffi (C); Mazzitelli, Gabrielloni, Peda, Vavassori (P).

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo.

Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Stefano Galimberti di Seregno.

Quarto ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

VAR: Marco Piccinini di Forlì. AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.

Recupero: 1' pt, 4' st.