Tempo di bilanci e di ripartenze per la Reggioravagnese, soprattutto dopo l'ultima stagione nel campionato di Eccellenza che non ha portato i frutti sperati estromettendo, in maniera anche alquanto clamorosa, la squadra amaranto dalla soglia play off. La parola d'ordine dunque è ricominciare e guardare alla prossima stagione, e con il club reggino che cambierà pelle rispetto a qualche mese fa a cominciare dalla panchina con l'annuncio di Candido.

Le ragioni di Puntoriere

Non sono lo staff tecnico, ma ci saranno diverse novità anche per quel che riguarda l'organico 2025/26 e che potrebbe essere orfano di alcuni elementi importanti e che sono stati i tasselli degli ultimi anni. Tra questi rientra Giulio Puntoriere, dal momento che il fantasista non continuerà la sua esperienza con la Reggioravagnese dopo cinque anni di vittorie e soddisfazioni. Lo stesso attaccante, inoltre, spiega anche i motivi del suo addio al club dopo l'ultimo quinquennio, inerente presunte spettanze mancate: «Con grande dispiacere, ma con la necessità di tutelare i miei diritti e interessi, comunico la mia decisione di lasciare la squadra. Nonostante l’impegno e la dedizione che ho sempre messo in ogni allenamento e partita, il mancato rispetto degli accordi da parte della Reggioravagnese mi costringe a fare questa scelta. Sono profondamente amareggiato per questa situazione forzata, perché ho sempre considerato questa squadra come una seconda famiglia e ho amato indossare questa maglia. Ho vissuto momenti indimenticabili, condividendo gioie e delusioni, e ho sempre dato il massimo per questi colori. Inoltre ho sempre cercato di accondiscendere, per il quieto vivere e perché si stava, tutto sommato, bene, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati, non solo come professionisti, anche come esseri umani».

E ancora: «Purtroppo, ancora oggi e a stagione conclusa, aspettiamo che ci venga dato quello che avevamo concordato e i rimborsi che abbiamo maturato. Per molti di noi non è solo passione ma un lavoro che ci permette di mantenere noi stessi e le nostre famiglie. Spero che tutto si risolva e ringrazio chi mi ha sempre supportato».