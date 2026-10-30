Il campionato della Domotek Volley Reggio Calabria entra nel vivo e, in vista della prossima trasferta in casa del Grottazzolina, è il giovane Andrea Asteriti a raccontare l'umore dello spogliatoio. Il giocatore, protagonista di un esordio da brividi, ha ripercorso le emozioni delle ultime settimane, tra l'ingresso in campo e la splendida rimonta contro Brescia.

«È stata un'emozione unica quando il nostro Mister Antonio Polimeni ha detto ‹Asteriti entra›: è stata una botta al cuore, perché tutte le emozioni si ritrovano nel giro di cinque secondi. Però è stato bellissimo, meno male è andata bene, quindi sono molto contento».

Si è vista tanta fiducia negli occhi del mister nei tuoi confronti. Sei d'accordo?

«Eh, d'accordo. Cioè, ti dico di sì, perché alla fine sono entrato e ho fatto bene, ho aiutato la squadra: questo era l'importante. E spero di ricambiarla al meglio pure durante l'anno».

Invece raccontaci della gara in sé. Che gara è stata?

«Allora, è stata una bellissima gara, perché partire sotto 2-0 e poi rimontare... tra l'altro sono partite bellissime da cardiopalma, sia a livello tecnico che tattico. Posso dire che nei primi set abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, però poi al terzo set, quando hanno calato un po' loro, ci siamo messi sotto e abbiamo fatto veramente bene, rimontando da 2-0 a 3-2».

Adesso si andrà a Grottazzolina, team reduce dalla Superlega ed in vetta al ranking insieme alla Rinascita Lagonegro. Cosa ci puoi dire in merito?

«Grottazzolina l'abbiamo vista, abbiamo fatto già i video: sono una grande squadra e hanno vinto tutte e due le gare, quindi dobbiamo stare attenti. Comunque in questo campionato, come già detto da altri giocatori e dallo staff, non ci sono squadre abbordabili quindi ogni domenica, ogni weekend è una battaglia a sé».