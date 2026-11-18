Il commercialista svela i retroscena sui contatti con l'attuale proprietà e dà la parola d’ordine: «Sostenibilità». Il presidente della Db Rossoblù chiama a raccolta i tifosi e fissa gli obiettivi sportivi: «A Cosenza una squadra di gente di Cosenza e che rispetta i tifosi»

Prima il tentativo di acquisire il Cosenza Calcio, poi la decisione di intraprendere una strada completamente diversa, ripartendo dal campionato di Eccellenza. Nel corso della presentazione del progetto Cosenza Calcio 1914, andata in scena ieri pomeriggio al Cinema Italia, sono emersi anche i retroscena dei mesi che hanno preceduto la nascita della nuova iniziativa imprenditoriale.

Contatti con l'attuale proprietà proposte economiche rimaste senza risposta positiva e, infine, la scelta di costruire un'alternativa attraverso la DB Rossoblù Città di Luzzi. Una strada che punta a riportare il calcio cittadino al San Vito-Marulla, coinvolgendo imprenditori, professionisti e tifosi in un progetto che guarda al ritorno tra i professionisti.

Il tentativo fallito per acquisire il Cosenza

Il passaggio più significativo sui retroscena dell'operazione è arrivato con l'intervento di Luca Di Donna, che ha ricostruito le trattative tentate nei mesi scorsi con l'attuale proprietà del Cosenza. «A maggio mi chiamò Vincenzo Rota chiedendomi di contattare la proprietà - ha spiegato dal palco -. Abbiamo fatto proposte cadute nel vuoto perché non c'era volontà di procedere a una cessione. Ci siamo spinti anche oltre le nostre possibilità ma non c'è stato verso». Non si è trattato, dunque, di un unico tentativo. Anche Alfredo Citrigno, parallelamente, aveva cercato altre soluzioni per arrivare a un cambio di proprietà, senza ottenere risultati.

«Alfredo intanto batteva altre strade, senza ottenere ugualmente successo - ha aggiunto -. A settembre, tutti insieme, cercammo di capire se ci fosse possibilità di fare un tentativo estremo col diretto interessato. Ma il film lo avevamo già visto e allora virammo sulla seconda opzione: ripartire da una serie inferiore». Da qui la decisione di rivolgersi alla DB Rossoblù Città di Luzzi, individuata come punto di partenza del nuovo percorso.

«Abbiamo contattato il presidente della DB Rossoblù Luzzi Luca Gencarelli e Francesco D'Andrea, che ci hanno messo tutto a disposizione senza chiedere un euro». Di Donna ha poi spiegato le linee guida economiche dell'iniziativa, chiarendo che l'ambizione dovrà necessariamente essere accompagnata da un'attenta programmazione. «Abbiamo elaborato un piano che si poggia sulla sostenibilità. Noi non parleremo di Serie A, dobbiamo scavare per porre le fondamenta e per farlo abbiamo necessità del sostegno di altri imprenditori e di tutti gli addetti ai lavori». L'obiettivo di medio termine è comunque chiaro: «Il piano prevede un impegno economico triennale che poi sarà rivisto perché vorremmo tornare tra i professionisti».

Gencarelli e il progetto del professionismo

Luca Gencarelli, presidente della DB Rossoblù, ha invece scelto toni decisamente più diretti, parlando soprattutto ai sostenitori rossoblù e indicando senza mezzi termini le ambizioni sportive della nuova realtà. «Sono felice perché stiamo per riportare a Cosenza una squadra di gente di Cosenza e di gente che rispetta i tifosi. So che arriviamo a gamba tesa a campionato in corsa, ma noi vogliamo vincere il torneo di Eccellenza e l'anno prossimo speriamo di ripeterci in Serie D. Acquisti immediati? Se l’allenatore lo riterrà opportuno, lo soddisferemo».

Una dichiarazione d'intenti accompagnata da un appello al pubblico cosentino, al quale Gencarelli ha ricordato il proprio passato da sostenitore del Cosenza. «Sono uno del popolo - ha chiosato -. Sono un ultrà del Cosenza che andava in trasferta. Vi chiedo di capirci: ci abbiamo messo la faccia e abbiamo bisogno del pubblico. Con voi insieme a noi qualcuno capirà che il Cosenza sta risorgendo».