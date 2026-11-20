Il calcio come esperienza da vivere da vicino, non soltanto dalla tribuna. È questa l’idea alla base di “Prima del fischio”, l’iniziativa lanciata dal Cassano Sybaris, formazione che sta ben figurando nel girone A di Promozione e che, dopo dieci giornate, occupa il primo posto in classifica. Il progetto è rivolto ai tifosi under 14 e accompagnerà la squadra per tutta la stagione. A ogni partita casalinga, tra il pubblico della tribuna, verrà individuato un ragazzo o una ragazza attraverso i numeri assegnati ai posti. Il giovane selezionato sarà quindi invitato a vivere la successiva gara interna del Cassano Sybaris al fianco della squadra.

Una giornata speciale che comincerà già dal raduno. Il giovane tifoso sarà insieme ai calciatori, parteciperà al pranzo con la squadra e siederà al tavolo dei dirigenti. Poi il trasferimento allo stadio, l'ingresso negli spogliatoi durante la preparazione e l'accompagnamento dei giocatori in campo per il riscaldamento. Non mancheranno anche l'incontro con l'arbitro e la foto ufficiale insieme alla squadra prima del fischio d'inizio. La partita sarà poi seguita dalla tribuna, nel cuore del tifo biancoazzurro.

E al termine della giornata ci sarà anche un ricordo: la società consegnerà al giovane ospite gadget biancoazzurri. Un modo per avvicinare i più piccoli alla prima squadra e rafforzare il rapporto tra il club, i suoi sostenitori e il territorio. La società ha stabilito anche alcune regole per la partecipazione. Essendo coinvolti minori, sarà necessaria la presenza di un genitore per tutta la durata della giornata, oltre alla sottoscrizione della modulistica prevista dal club. Il posto assegnato è personale e non cedibile. Sono inoltre esclusi dall'iniziativa gli under 14 direttamente legati ai componenti degli organi dirigenziali della società. Dal raduno al fischio finale, dunque, un giovane tifoso potrà vivere per un giorno la squadra da protagonista. Un modo originale per trasformare la passione per il calcio in un'esperienza da ricordare.