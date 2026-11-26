L'atleta conquista il titolo europeo nella categoria Wellness lightweight class ai WNBB European Championship. Doppietta azzurra con il suo preparatore Emiliano Caputo, campione fino a 75 kg e nuovo detentore della ProCard

La Calabria e l'Italia brillano sul palcoscenico internazionale del Natural Bodybuilding. Lo scorso 21 novembre, nella prestigiosa cornice di Parigi, la giovane atleta cosentina Jessica Benvenuto ha scritto una pagina memorabile della propria carriera sportiva partecipando ai WNBB European Championship insieme al suo preparatore, Emiliano Caputo.

Una spedizione trionfale che ha portato il tricolore sul gradino più alto del podio, confermando l'altissimo livello raggiunto dai due atleti in una rassegna continentale caratterizzata da una concorrenza agguerrita.

L'oro europeo e l'emozione del podio

Jessica Benvenuto ha dominato la propria categoria laureandosi campionessa europea nella Wellness lightweight class. Un risultato straordinario accolto con grande commozione dalla stessa atleta al termine della gara: «Rappresentare l'Italia a Parigi è stata un'esperienza bellissima, ma lo è stata ancora di più portare l'Italia sulla vetta del podio diventando campionessa europea Wellness».

Doppietta calabrese con Emiliano Caputo

A rendere la trasferta francese ancora più indimenticabile ci ha pensato il suo preparatore, Emiliano Caputo. Oltre a guidare Benvenuto verso il successo, Caputo è sceso in pedana conquistando a sua volta il titolo di campione europeo di bodybuilding nella categoria fino a 75 kg, centrando inoltre l'ambita ProCard. Un doppio successo che eleva entrambi a autentico orgoglio sportivo non solo per la provincia di Cosenza e l'intera Calabria, ma per tutto il movimento nazionale.

Sacrifici, disciplina e sguardo al futuro

Dietro le medaglie parigine si celano mesi di preparazione rigorosa e dedizione assoluta, come sottolineato dalle parole cariche di significato della neo-campionessa europea, già proiettata verso i traguardi futuri: «Ogni palco racconta una storia, sacrifici, disciplina, emozioni e momenti che valgono ogni rinuncia. Prossimo obiettivo? Più sogni, più andrai lontano».