Il grande tennis del futuro ha già i suoi otto protagonisti. Dal 9 al 13 dicembre, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, andranno in scena le Next Gen ATP Finals 2026, appuntamento riservato ai migliori giovani del circuito mondiale. E il campo è ormai definito. A guidare il gruppo sarà lo spagnolo Martin Landaluce, 20 anni, numero 71 del ranking ATP e già protagonista nei quarti di finale a Miami e Roma. Alle sue spalle, tra i giovani più attesi, il francese Moise Kouamé, appena 17 anni, numero 135 del mondo e reduce dal primo titolo Challenger della carriera a Brest. Ci sarà poi il giapponese Rei Sakamoto, 20 anni e numero 124 ATP, capace di conquistare quest'anno la prima vittoria in uno Slam agli US Open.

A rappresentare l'Italia sarà Federico Cinà. Il palermitano, 19 anni, è numero 139 del mondo e sesto nella Race Under 20. Ha conquistato il suo primo titolo Challenger a Pune e sarà uno dei nomi più interessanti della manifestazione. Gli altri tre qualificati sono lo statunitense Darwin Blanch, 19 anni, il ceco Jan Kumstat, 19, e l'austriaco Joel Schwaerzler, 20 anni. Blanch ha conquistato il primo Challenger della carriera a Tiburon; Kumstat è reduce da una striscia di tre titoli Challenger consecutivi, mentre Schwaerzler ha vinto due Challenger nel 2026. Completa il quadro l'altro azzurro Pierluigi Basile, 19 anni, pugliese di Martina Franca, entrato nel torneo con una wild card FITP. Per lui una stagione in grande crescita, con il salto fino al numero 500 del ranking ATP e il primo titolo Challenger conquistato a Gubbio. Un parterre internazionale e di grande prospettiva, dunque, per la prima edizione delle Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. E non è un caso che tra gli assenti ci siano due nomi pesanti: Rafael Jodar e João Fonseca, rispettivamente primo e secondo nella Race, hanno rinunciato all'appuntamento. Jodar era impegnato alle ATP Finals, mentre Fonseca è fermo per infortunio.

Gli otto di Reggio

Martin Landaluce – Spagna, 20 anni, n. 71 ATP

Moise Kouamé – Francia, 17 anni, n. 135 ATP

Rei Sakamoto – Giappone, 20 anni, n. 124 ATP

Federico Cinà – Italia, 19 anni, n. 139 ATP

Darwin Blanch – Stati Uniti, 19 anni, n. 151 ATP

Jan Kumstat – Repubblica Ceca, 19 anni, n. 161 ATP

Joel Schwaerzler – Austria, 20 anni, n. 169 ATP

Pierluigi Basile – Italia, 19 anni, n. 500 ATP, wild card FITP

