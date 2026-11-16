Tre giornate di sport, socializzazione e confronto con atleti e delegazioni provenienti da tre regioni del Mezzogiorno. Madrina dell’evento la campionessa paralimpica Anna Barbaro

Tre giorni di sport, inclusione e scoperta del territorio per il Meeting Interregionale di Nuoto dello Stretto – Sport, Inclusione e Territorio, concluso ieri a Reggio Calabria con le gare di nuoto paralimpico nella piscina APAN Pianeta Sport. Dal 13 al 15 novembre, atleti, famiglie e delegazioni provenienti da Calabria, Sicilia e Puglia hanno partecipato alla manifestazione promossa dalla Polisportiva Team 14 con il messaggio “Insieme oltre i limiti”.

L’iniziativa, ideata dal direttore tecnico della Polisportiva Team 14 Giuseppe Laface, ha affiancato alle competizioni momenti dedicati alla cultura, alla socializzazione e alla conoscenza della città. Il programma ha previsto la presentazione istituzionale nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, un convegno sul rapporto tra salute ambientale e sport, la visita al Museo Archeologico Nazionale e un tour di Reggio Calabria a bordo del bus scoperto messo a disposizione da ATAM.

Domenica il momento centrale con le gare di nuoto paralimpico inserite nei calendari ufficiali di FINP Calabria e FISDIR Calabria. In vasca si sono confrontati gli atleti delle società partecipanti, sostenuti da famiglie, tecnici e compagni di squadra.

Madrina della manifestazione è stata la campionessa paralimpica reggina Anna Barbaro, medaglia d'argento nel paratriathlon alle Paralimpiadi di Tokyo. «La forza che troviamo per superare noi stessi in vasca ci dà la consapevolezza di poterlo fare in qualsiasi situazione della vita», ha detto Barbaro, sottolineando il legame con la propria città. «Pur vincendo tanto, le radici sono state sempre per me la forza. Qua ritrovo sempre me stessa».

Per Laface, il valore della manifestazione va oltre il risultato sportivo. «I nostri ragazzi fanno sport. Il messaggio che vogliamo lanciare è proprio questo: la crescita della persona passa da quelli che sono i valori sportivi», ha spiegato. «Questa è l'inclusione vera». Il direttore tecnico ha ricordato anche il percorso della Polisportiva Team 14, nata nel 2014 e impegnata nella crescita del movimento paralimpico calabrese, con Anna Barbaro indicata come uno dei simboli del progetto.

Positivo anche il giudizio delle società ospiti. Gianluca Crisci, allenatore del Sottomarino di Palermo, ha definito l'appuntamento «un'occasione fenomenale per i ragazzi», mentre Giovanni Riina, accompagnatore della Project Diver di Enna, ha evidenziato la possibilità di unire «sport, svago, cultura e inclusione». Simona Del Vecchio, presidente dell'ASD Nemo Cosenza, ha sottolineato come gli atleti abbiano potuto confrontarsi con coetanei provenienti da Sicilia e Puglia e conoscere le bellezze del territorio reggino. La manifestazione è stata sostenuta dalla Regione Calabria nell'ambito dell'avviso pubblico dedicato agli eventi sportivi. Gli organizzatori puntano ora a consolidare la collaborazione tra società, federazioni e istituzioni e a trasformare il Meeting dello Stretto in un appuntamento stabile del calendario sportivo del Sud Italia, anche con l'obiettivo di promuovere un modello di turismo sportivo accessibile.