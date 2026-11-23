La denuncia per quanto accaduto sabato a Crotone. L'incontro tra Smile Cosenza Pallanuoto e Bellator Frusino, previsto alle 17, è iniziato soltanto alle 20: «Una disorganizzazione inaccettabile»

«Quanto accaduto sabato al Centro Federale di Crotone, in occasione della prima giornata del Campionato di Pallanuoto Maschile di Serie B, tra Smile Cosenza Pallanuoto e Bellator Frusino, ha davvero dell'incredibile. La partita, regolarmente programmata per le ore 17, è iniziata soltanto intorno alle 20, con ben tre ore di ritardo. A quanto pare, la giuria non era nemmeno a conoscenza che in quella giornata fosse in programma l'incontro».

È quanto denunciano, attraverso una nota congiunta, undici società sportive: Penta Vibo, Kroton Nuoto, Calabria Swim Race, Sport4life, Gruppo Atletico Sportivo, Catanzaro Nuoto, Anzianotti Nuoto, Kairos Management, Kairos Nuoto Lamezia, Italica Sport RC e Pianeta Sport RC. Un episodio che, secondo le società firmatarie, solleva seri interrogativi sulla gestione e sull'organizzazione dell'attività federale in Calabria.

«Non si tratta – prosegue la nota – di un semplice ritardo o di un inconveniente di poco conto, ma di una situazione che ha penalizzato le società coinvolte, gli atleti, i dirigenti e quanti, con sacrificio e impegno, sostengono costi, affrontano trasferte e programmano la propria attività per partecipare regolarmente a un campionato nazionale».

Le società esprimono quindi una netta presa di posizione: «È inaccettabile che una competizione ufficiale possa subire un ritardo di tre ore a causa di una disorganizzazione che poteva e doveva essere evitata. Le società, gli atleti, i dirigenti e le famiglie meritano rispetto. La pallanuoto calabrese ha bisogno di organizzazione, professionalità e programmazione, non di improvvisazione».

Nel mirino anche il ruolo del Centro Federale, che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo regionale e non diventare, secondo le società, il teatro di episodi capaci di comprometterne la credibilità. «Non possiamo essere noi a pagare le conseguenze di responsabilità organizzative che non dipendono dalle società».

Da qui la richiesta agli organismi competenti di fare piena chiarezza sull'accaduto e adottare tutte le misure necessarie affinché situazioni simili non si ripetano. Una presa di posizione che si chiude con un richiamo al rispetto delle regole e delle responsabilità di chi è chiamato a garantirne l'applicazione.

«Se lo sport si fonda sul rispetto delle regole, questo principio deve valere innanzitutto per chi è chiamato a garantirne il corretto svolgimento. La pallanuoto calabrese merita serietà, rispetto e una gestione all'altezza dell'impegno profuso ogni giorno dalle società e dai suoi atleti».