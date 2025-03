Un altro weekend ricco di soddisfazioni per le squadre che stanno dominando i loro rispettivi gruppi. Nel caso dei bisignanesi mancano solamente tre punti per raggiungere il salto di categoria

Ventotto gare e tante emozioni nei match del terzo livello calabrese. Nei quattro gironi si cominciano a delineare degli scenari importanti, sarà importantissimo quindi per tante squadre arrivare poi alla pausa pasquale con obiettivi ben chiari.

Girone A

Parlando di obiettivi, il Kratos ne ha solo uno: raggiungere quanto prima la Promozione. Il 2-1 contro il Themesen certifica lo stato di grazia dei gialloblu che vincono un’altra gara in maniera solida e concreta. In zona playoff ottimo lo spunto dell’Acri a Corigliano per 3-1, gli ionici ormai sono fuori dai giochi per gli spareggi, secco il 3-0 del Fuscaldo sul San Lucido, roboante il 5-1 del Bisignano sul Roggiano. Domenica dedicata ai giochi salvezza, la Luzzese supera con una grande rimonta Spezzano per 3-2 e inguaia la società albanese, il Real Trebisacce vince la quarta gara nelle ultime cinque nello scontro diretto contro Geppino Netti per 3-1, vittoria esterna di misura del Mirto sul San Marco.

Girone B

Nell’anticipo del sabato, il Real Cosenza è tornato alla vittoria conquistando l’intera posta in palio contro il Cirò per 3-2. La capolista Marca ha vinto un altro derby di peso, stavolta sul terreno della Brutium Cosenza per 2-1, avanza al secondo posto un irresistibile Scandale, che ha segnato cinque gol sul terreno del Garibaldina. Molto più frizzante l’incontro tra Rocca di Neto e Cus sul 4-3, i pitagorici hanno vinto una gara dai mille risvolti. La Silana, in attesa della finalissima di Coppa Calabria, ha liquidato per 2-0 il San Fili, mantenendo la zona playoff e aumentando il solco tra il quinto e il sesto posto. Pari per 1-1 tra Cutro e Stelle Azzurre.

Girone C

Il Piscopio sabato ha battuto il Melito 2-1, ieri pomeriggio il meglio del gruppo con lo stop della Promosport contro la Rosarnese 1-1, frena la capolista e con lo stesso risultato impatta il Taverna contro la Real Fabriziese. Il solito guazzabuglio della zona playoff darà come sempre tanto equilibrio per il futuro, qualche ora fa invece da registrare il 2-0 del Soverato contro il Sant’Onofrio, l’avanzata del Bivongi per 4-1 sul Palermiti fuori casa nonché il blitz esterno del Pizzo, 2-0 sulla Sersalese. Una giornata ricca di spunti e di interesse che si conclude con il Montepaone in scioltezza 3-1 sulla Laureana.

Girone D

Il Polistena ha fatto il suo, preparandosi al meglio per la finale di Coppa Calabria in programma mercoledì contro la Silana a Lamezia Terme. Nel primo dei quattro anticipi del sabato il 2-1 contro la Bovese è servito a mantenere inalterate le distanze dal Catona, che ha superato il San Gaetano 4-1 fuori casa. Al sabato ha servito il tris il Taurianova terzo in classifica sulla Bagnarese, il Città di Siderno ha vinto 2-0 sul terreno del Gallina. Così come nel gruppo A, nel girone più meridionale ieri pomeriggio le gare servivano per le parti basse della classifica. Due poker spiccano in maniera evidente: la Campese supera così il Gebbione in casa, fa ancor più clamore il colpaccio esterno dell’Ardore sul Rizziconi. In esterna la vittoria di misura del Lazzaro sul Siderno, pari finale 1-1 tra Roccella e Gallinese.