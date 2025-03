Weekend particolare nei quattro gruppi, non soltanto per questioni calcistiche. L’incidente che ha coinvolto alcuni calciatori del Real Cosenza resta un argomento centrale per i team, che hanno testimoniato il loro affetto nei confronti della società bruzia

Si ritorna a giocare nelle prossime ore ma probabilmente non ci sarà un clima totale di gioia e spensieratezza. L’incidente che ha coinvolto nelle scorse ore alcuni calciatori del Real Cosenza resta ancora un argomento centrale per i team, che hanno testimoniato il loro affetto nei confronti della società bruzia, a quanti stanno lottando in ben altri campi e ai familiari coinvolti.

Il programma del weekend resta però fissato, vediamo girone per girone quali saranno le gare previste.

Girone A

Nel primo gruppo le attenzioni massime sono rivolte verso il derby Kratos-Bisignano con squadre che arrivano al match con umori decisamente diverse. Essendo una stracittadina (che si giocherà però… a Montalto), una tripla nei pronostici non scontenta nessuno. San Lucido-Corigliano sarà un’altra sfida interessante, chi vincerà potrebbe essere il team pronto a sfruttare l’onda lunga in vista di un posto play off.

Diamante-Fuscaldo avrà un bel potenziale offensivo, San Marco-Themesen un mix di resilienza e punti pesanti tra playout e playoff. Domani altri tre incontri, l’Acri non avrà un incontro facile a Spezzano (nonostante le diverse posizioni in classifica), Mirto-Luzzese e Real Trebisacce-Roggiano completeranno il cartellone.

Girone B

Il Real Cosenza ha da calendario oggi il match contro lo Scandale, il San Fili invece sarà impegnato nella trasferta di Cutro. Cinque le gare in ballo per domani pomeriggio, diverse le posizioni da valutare sia per le zone altissime della classifica (dove spicca Rocca Di Neto-Silana, con gli ospiti ad aver cambiato tecnico) che per quelle compagini in lotta per non retrocedere.

Testa coda particolare tra San Mauro e Marca, i locali nonostante l’ultima piazza stanno dimostrando di essere ancora più che vivi. Interessante sarà scoprire l’evolversi di Decollatura-Cirò e Brutium-Garibaldina, mentre il Cus ha annunciato… il ritiro dal campionato del San Mango, che era penultima in classifica. La società catanzarese aveva spiegato nei giorni scorsi le difficoltà nel gestire il proseguimento del torneo, le prossime giornate risentiranno pesantemente di questo addio imprevisto.

Girone C

Altro giro, altra giostra per un girone tra i più incerti degli ultimi anni, oggi la Promosport vorrà mantenere il primato ospitando il Sant’Onofrio, domani invece l’altra capolista Taverna avrà la sfida contro il Piscopio in casa. Ci sarà un match alle 11 domenica, quello tra Rosarnese e Real Fabriziese per non accavallarsi con i festeggiamenti del Carnevale, al consueto orario delle 15 gli altri quattro scontri che comporranno il mix di giornata. Prasar-Bivongi e Palermiti-Montepaone saranno incontri da montagne russe con le squadre di casa a caccia di punti pesanti per riemergere, la Sersalese vorrà portare nel gorgo della zona playout anche il Mileto, infine Soverato-Laureana.

Girone D

Per una volta le maggiori attenzioni saranno rivolte alla domenica e non a questo pomeriggio con in programma solamente due anticipi. Aprono proprio le due squadre agli estremi opposti, il Polistena capolista ospiterà in casa la Bagnarese, il San Gaetano ultimo invece ospiterà il Città di Siderno. Sei confronti nel giorno festivo per eccellenza, c’è un po’ di tutto guardando alle classifiche di quante si affronteranno con vigore. Catona sul campo della Gallinese mentre il Taurianova sarà di scena sul terreno della Campese: per mantenersi in alto bisognerà uscire con i tre punti al termine del 90°. Altre quattro contese renderanno vibrante il girone reggino: Bovese-Lazzaro, Rizziconi-Gallina, Roccella-Gebbione, Siderno 1911-Ardore.