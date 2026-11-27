Sembra finalmente aver invertito la rotta il Mesoraca, reduce da un inizio di stagione davvero complicato nel girone A di Promozione. Dopo undici giornate la formazione amaranto occupa ancora il penultimo posto in classifica, ben distante dai fasti della passata stagione culminata con la finale playoff a un passo dall'Eccellenza. Tuttavia, gli ultimi turni hanno restituito fiducia all'ambiente: il successo della scorsa settimana contro il Campora e, soprattutto, il prezioso pareggio esterno strappato alla Soccer Montalto — una delle big impegnate nella corsa al vertice — hanno permesso al club di abbandonare l'ultimo posto e avviare una lenta ma concreta risalita.

Il colpo di mercato: ufficiale Matteo Nesticò

Per dare continuità a questa rimonta servivano però forze fresche e la dirigenza amaranto non si è fatta trovare impreparata all'apertura del mercato invernale. Nelle ultime ore il club ha infatti ufficializzato un innesto di assoluto spessore: vestirà la maglia del Mesoraca il trequartista Matteo Nesticò.

Identikit e carriera del nuovo fantasista amaranto

Classe 1998 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Catanzaro, Nesticò porta in dote un bagaglio tecnico e caratteriale di primo piano per la categoria. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative tra Eccellenza e Promozione indossando le maglie di Scordia, Acri e soprattutto del Sersale, club con cui ha disputato ben sette stagioni da protagonista. Nella prima parte dell'attuale annata sportiva ha invece militato nel campionato di Eccellenza tra le fila del San Nicola Chiaravalle Soverato.

Qualità per mister Russo, domenica possibile debutto a Scandale

Estro, visione di gioco, personalità ed esperienza: caratteristiche ideali per innalzare il tasso qualitativo del reparto offensivo a disposizione di mister Antonio Russo. Il nuovo acquisto è già pronto a mettersi al servizio della squadra e il suo esordio in maglia amaranto potrebbe arrivare già domenica nella delicata trasferta sul campo dello Scandale.