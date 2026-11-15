Il Catona ritrova il sorriso, i gol e il suo bomber. Nella decima giornata del campionato di Promozione B, la formazione biancazzurra supera con un netto 4-1 il fanalino di coda Rosarnese, interrompendo un digiuno di vittorie e reti che durava da due turni e restando così in scia della zona playoff. A prendersi la scena e a portare a casa il pallone è stato Giovanni D'Agostino, autore di una tripletta decisiva che ha indirizzato la gara già nella prima frazione di gioco.

Pronostico rispettato

Proprio il centravanti ha commentato il successo, soffermandosi innanzitutto sull'approccio mentale della squadra contro l'ultima della classe: «Queste sono le partite più difficili perché, se guardi la classifica, commetti il grosso errore di sottovalutare l'avversario. In settimana ne avevamo parlato proprio per evitare questo rischio e non abbiamo sbagliato: a fine primo tempo eravamo già sul 3-0, con la gara virtualmente chiusa. Restano comunque alcuni aspetti su cui lavorare, perché c'è sempre margine per migliorare».

Calcio propositivo

Con 19 gol all'attivo — terzo miglior attacco del torneo — e 15 subiti, il Catona si conferma una delle realtà più spettacolari del girone, anche a costo di concedere qualcosa dietro. Una filosofia che D'Agostino rivendica con chiarezza, pur mantenendo i piedi ben piantati a terra sugli obiettivi stagionali: «Siamo una squadra propositiva, che cerca sempre di fare gioco e attaccare: inevitabilmente, prima o poi finisci per scoprirti. La società ci ha chiesto un campionato tranquillo e il raggiungimento della salvezza. Se riusciremo a centrarla in anticipo, allora proveremo a fare qualcosa in più».

La rinascita con il nuovo mister

Il pomeriggio magico dell'attaccante coincide inoltre con l'esordio sulla panchina biancazzurra di mister Giuseppe Verbaro, subentrato a Melchionna. Un cambio tecnico che ha immediatamente restituito centralità e fiducia al giocatore, protagonista di un sincero sfogo al triplice fischio: «Conosco bene mister Verbaro, ci lega una profonda amicizia, e quando ho saputo del suo arrivo sono stato davvero felice perché è una persona con cui si può dialogare. Per me è stato un pomeriggio speciale: giocavo poco da due mesi, avevo collezionato appena due presenze da titolare ed ero stato messo ai margini del progetto senza mai capirne il motivo. Segnare tre gol e aiutare la squadra a vincere è stata una vera liberazione».