Dopo nove giornate del campionato di Promozione Girone B, la Bovalinese sembra non avere rivali: nove vittorie su nove, punteggio pieno e una leadership che a novembre appare già ben salda. L'unica formazione che, seppur con un distacco di cinque lunghezze, dimostra di poter tenere il passo della capolista amaranto è lo Sporting Polistena, saldamente al secondo posto in classifica.
La rincorsa della squadra guidata da mister Francesco Ferraro si poggia su basi estremamente solide e su statistiche di altissimo livello. I pianigiani vantano attualmente la miglior difesa complessiva del torneo con sole due reti incassate in nove gare e ben sette clean sheets all'attivo, grazie a un pacchetto arretrato e alle parate del portiere Palumbo che hanno letteralmente chiuso la saracinesca.

La roccaforte esterna: zero gol incassati lontano da casa

C'è un dato statisticamente ancora più impressionante che incorona la compagine pianigiana: lo Sporting Polistena è l'unica squadra del campionato a non aver ancora subito reti in trasferta. Lontano dalle mura amiche, la porta di Palumbo è rimasta completamente immacolata dopo ben cinque uscite.
Un primato di organizzazione e solidità collettiva in cui la squadra di Ferraro è riuscita a fare persino meglio della corazzata Bovalinese (che di gol fuori casa ne ha subiti due). Il cammino esterno parla chiaro:

Melitese – Sporting Polistena 0-4
Catona – Sporting Polistena 0-1
Rosarnese – Sporting Polistena 0-3
Locri – Sporting Polistena 0-1
Bovese – Sporting Polistena 0-2

Cinque gare, cinque vittorie, 11 gol fatti e zero subiti. In campionati agonistici e complessi come la Promozione, dove la tenuta difensiva rappresenta storicamente la chiave principale per puntare al vertice, lo Sporting Polistena ha tracciato la strada giusta per continuare a sognare.

La classifica dei gol subiti in trasferta

Sporting Polistena 0
Africo 1
Bovalinese 2
Roccella 4
Melitese 5
Locri 6
Capo Vaticano 6
Siderno 7
Atl. Maida 7
Cittanova 7
Bovese 7
Catona 8
Val Gallico 10
Pizzo 10
Rosarnese 10
Melito 15