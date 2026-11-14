La squadra di mister Ferraro è l'unica del girone a non aver subito nemmeno un gol lontano da casa dopo nove giornate. Superata anche la capolista Bovalinese nel rendimento difensivo esterno
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Dopo nove giornate del campionato di Promozione Girone B, la Bovalinese sembra non avere rivali: nove vittorie su nove, punteggio pieno e una leadership che a novembre appare già ben salda. L'unica formazione che, seppur con un distacco di cinque lunghezze, dimostra di poter tenere il passo della capolista amaranto è lo Sporting Polistena, saldamente al secondo posto in classifica.
La rincorsa della squadra guidata da mister Francesco Ferraro si poggia su basi estremamente solide e su statistiche di altissimo livello. I pianigiani vantano attualmente la miglior difesa complessiva del torneo con sole due reti incassate in nove gare e ben sette clean sheets all'attivo, grazie a un pacchetto arretrato e alle parate del portiere Palumbo che hanno letteralmente chiuso la saracinesca.
La roccaforte esterna: zero gol incassati lontano da casa
C'è un dato statisticamente ancora più impressionante che incorona la compagine pianigiana: lo Sporting Polistena è l'unica squadra del campionato a non aver ancora subito reti in trasferta. Lontano dalle mura amiche, la porta di Palumbo è rimasta completamente immacolata dopo ben cinque uscite.
Un primato di organizzazione e solidità collettiva in cui la squadra di Ferraro è riuscita a fare persino meglio della corazzata Bovalinese (che di gol fuori casa ne ha subiti due). Il cammino esterno parla chiaro:
Melitese – Sporting Polistena 0-4
Catona – Sporting Polistena 0-1
Rosarnese – Sporting Polistena 0-3
Locri – Sporting Polistena 0-1
Bovese – Sporting Polistena 0-2
Cinque gare, cinque vittorie, 11 gol fatti e zero subiti. In campionati agonistici e complessi come la Promozione, dove la tenuta difensiva rappresenta storicamente la chiave principale per puntare al vertice, lo Sporting Polistena ha tracciato la strada giusta per continuare a sognare.
La classifica dei gol subiti in trasferta
Sporting Polistena 0
Africo 1
Bovalinese 2
Roccella 4
Melitese 5
Locri 6
Capo Vaticano 6
Siderno 7
Atl. Maida 7
Cittanova 7
Bovese 7
Catona 8
Val Gallico 10
Pizzo 10
Rosarnese 10
Melito 15