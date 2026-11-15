Brutta battuta d'arresto per il Melito, che nell'anticipo della decima giornata del campionato di Promozione B cade davanti al proprio pubblico per 1-3 contro l'Africo, interrompendo così la striscia di tre risultati utili consecutivi che aveva alimentato la risalita in classifica.

Una gara in salita fin dalla prima frazione di gioco per i gialloblù, colpiti due volte di testa da Alves Santos, con in mezzo l'illusorio gol del momentaneo pareggio firmato da Thiam. Nella ripresa, poi, il tris ospite siglato da Bruzzaniti ha chiuso definitivamente i conti, ricacciando le "Api" in piena zona playout.

Il rammarico di Manganaro

Nonostante la caratura dell'avversario, nel post-partita mister Manganaro non cerca alibi e analizza con grande lucidità e severità la prestazione della sua squadra: «Dovevamo dare continuità, anche se eravamo consapevoli di incontrare una squadra tra le più forti del torneo e che mi ha impressionato. Sapevo anche del lavoro di mister Alberto Criaco, che l'ho avuto come allenatore ed è un grande professionista».

A deludere il tecnico melitese non è stato tanto il valore degli avversari, quanto l'atteggiamento mostrato in campo dai suoi ragazzi: «Purtroppo è mancata la nostra mentalità perché la sconfitta è stata meritata e abbiamo fatto due passi indietro».

Il calendario, intanto, non concede tregua e mette subito il Melito di fronte a una vera e propria montagna da scalare, ovvero la sfida contro la capolista Bovalinese, ancora a punteggio pieno. Manganaro indica però la strada per provare a invertire nuovamente la rotta: «Dovremo giocare con la stessa mentalità con la quale scendiamo in campo in tutte le altre partite. Purtroppo siamo partiti in ritardo ma dobbiamo recuperare».