Torna a muovere la classifica il Melito dopo tre sconfitte consecutive e lo fa con una buona dose di autostima. I gialloblù, infatti, impongono il pari a domicilio alla capolista Deliese e giocando, per certi tratti, alla pari con la prima della classe. Gara che si mette in salita a causa del gol, nel primo tempo, di Versaci ma nella ripresa è Roldan, che torna a segnare dopo tre mesi di astinenza, a ristabilire il definitivo equilibrio.

Punto salvezza

Un punto che permette di fare un altro piccolo passo verso la salvezza ma, soprattutto, un punto prezioso se si considera l'avversario e il fatto che è sempre difficile strappargli punti. Al termine della partita si è espresso il tecnico Antonio Cormaci: «I ragazzi sono stati bravi ad affrontare la prima in classifica senza timori reverenziali, considerando anche la loro ottima organizzazione di squadra. Noi però ci abbiamo creduto fino alla fine e dunque il pareggio è giusto. Forse possiamo anche recriminare per le occasioni capitate a Pelle e Gallo, ma c'è da dire che queste partite si potevano anche perdere. La Deliese merita di vincere il campionato sia per la sua signorilità che per il modo di fare calcio, inoltre siamo orgogliosi di averla fermata sia all'andata che al ritorno».

Adesso però è già tempo di archiviare perché, all'orizzonte, c'è il delicatissimo scontro diretto per la salvezza contro l'Africo: «Tutte le partite valgono tre punti continua Cormaci - ma se avessimo giocato così anche nel girone di andata, a quest'ora parleremmo di un'altra classifica. Siamo una squadra giovane e siamo partiti con un handicap importante ma i punti li abbiamo tutti sudati sul campo. Adesso ci attende l'Africo e sono sicuro che faremo un'altra prova maiuscola».