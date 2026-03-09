La compagine pianigiana batte 1-0 i biancorossi: «Questa è una buona squadra e lo era anche a inizio stagione. A oggi i risultati li stiamo facendo ma guardiamo day by day»

Uno Sporting Polistena sempre più da impazzire e che, in occasione dell'anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Promozione B, batte il Gioiosa Ionica che sta pienamente lottando per la vittoria del campionato. Brutto scherzetto dunque da parte dei pianigiani che confermano l'alto andamento che stanno tenendo nel corso di questo girone di ritorno. La formazione di mister Ferraro batte i biancorossi per 1-0 grazie a una rete, nel finale, siglata da Mathibedi.

Mentalità e consapevolezza

Torna al successo dopo due turni la compagine polistenese e lo fa in grande stile. Ecco le parole del tecnico Ferraro, ai microfoni di LaC News24: «Molti non si aspettavano forse la nostra vittoria, ma nel calcio ci sono tante e valide motivazioni per poter dare il 100%. Io sono subentrato a gennaio e, fin dall'inizio, l'obiettivo prioritario era quello della salvezza. Al tempo stesso però credo che il futuro parta dal presente e per questo motivo sto cercando di costruire una mentalità e una cultura che deve trascendere la categoria, perché le categoria siamo noi a farle e ogni società deve avere un proprio modo di pensare».

Andamento da vertice

Di certo le risposte sulla mentalità sono sotto gli occhi di tutti, basti guardare la classifica relativa al girone di ritorno che vede lo Sporting Polistena secondo in classifica, a quota 19 punti: «Questa è la conferma che bisogna conoscere i giocatori prima di allenarli - continua il tecnico - ma i ragazzi si sono messi subito a disposizione e sono riusciti molto presto a creare un'identità di gruppo, non che prima non ce l'avesse ma ho dovuto plasmarla a mio modo di vedere».

E ancora: «Questa è una buona squadra e lo era anche a inizio stagione. A oggi i risultati li stiamo facendo ma guardiamo day by day. Non posso risponderti al fatto se ci sia rammarico non poter lottare per i playoff ma vedo comunque un costante percorso di crescita. Contro il Gioiosa Ionica avevo detto ai ragazzi che dovevamo alzare l'asticella e capire così il livello complessivo».