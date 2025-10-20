Sono passate sei giornate del campionato di Promozione B; ma la Deliese continua a stupire e rimane saldamente in vetta. Non molla un centimetro invece il Gioiosa Ionica mentre mantiene la sua imbattibilità stagionale il San NicolaChiaravalle-Soverato. Tanta carne al fuoco in seno a questo turno che ha comunque portato in dote la sesta top 11, stilata dalla redazione sportiva di Lac News24. Nella virtuale panchina torna Domenico Sisi, allenatore del San NicolaChiaravalle-Soverato che non solo vince contro l'Atletico Maida e mantiene l'imbattibilità stagionale, ma non subisce gol da quattro partite di fila.

La difesa

Solito 3-4-3 di base che vede tra i pali Mattia Licastro, il portiere della Deliese che, sullo 0-0, è provvidenziale nel neutralizzare un calcio di rigore a Filardo che poteva cambiare l'inerzia della partita. Nella linea difensiva a tre c'è un altro interprete della Deliese, nonché vecchia conoscenza, dal momento che torna in top Kebe, il difensore-goleador fa doppietta nel 4-0 casalingo. In gol anche Sowe ne poker che l'Ardore ha rifilato al taverna. Non segna, ma fornisce una prova significativa Banchio dello Sporting Polistena.

Il centrocampo

A centrocampo spicca senza ombra di dubbio il lume calcistico di Paulino Goncalves. Il geometra del Val Gallico non solo segna, ma inventa e mette ordine e, ancora una volta, si scopre indispensabile. Un Guerrisi in grande spolvero quello visto con lo Sporting Polistena, autore di una doppietta nel poker rifilato al Bianco. Non segnano, ma fanno il classico lavoro dietro le quinte sia Ferrara del San NicolaChiaravalle-Soverato che Romero del Gioiosa Ionica.

L’attacco

Il tridente offensivo è guidato da un implacabile Mesenguez, punta di diamante della Pro Pellaro e capocannoniere del campionato, anche oggi doppietta. Vale la vittoria e il terzo posto la rete di Chacon per la Bovalinese sul campo del Melito. Wilson, infine, apre la strada al San NicolaChiaravalle-Soverato per i tre punti conquistati contro l'Atletico Maida.