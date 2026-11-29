Il pareggio a reti inviolate contro il Siracusa lascia inevitabilmente delusione in casa Reggina. Al termine della gara disputata al Granillo, il tecnico amaranto Marco Marchionni e il centrocampista Acquadro hanno analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulle difficoltà emerse anche nell'ultima uscita, sulla mancanza di qualità negli ultimi metri e sulla necessità di ritrovare fiducia e personalità.

Marchionni non cerca alibi e individua nel lavoro quotidiano l'unica strada per uscire da una fase complicata. «C’è solo una cosa da fare, lavorare. Ci spiace non avere a disposizione calciatori che possono sistemare alcune cose, ma tolti i primi venti minuti del primo tempo, nella seconda parte il Siracusa non è mai uscito dalla propria metà campo. Ci manca quella qualità che avevamo nella parte iniziale della stagione. Adesso serve pazienza, i conti si fanno dopo ed è normale che ci sia delusione in questo momento dopo quell’inizio».

L'allenatore amaranto riconosce il malcontento della tifoseria, ma sottolinea come anche all'interno dello spogliatoio ci sia piena consapevolezza del momento. «Ai tifosi non piace, ma siamo i primi a non essere soddisfatti. Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco, credo che oggi il problema sia solo uno, è una questione di testa. Siamo partiti lunghi, poi si è cercato di vincerla pur non creando occasioni da gol. I tifosi se non vedono situazioni buone è giusto che fischino, il nostro obiettivo è farli gioire».

Marchionni si sofferma anche sulle scelte effettuate durante la partita, spiegando le sostituzioni di Girasole e Porcino: «Girasole è uscito per il giallo subìto, Porcino fa parte della rosa e l’ho inserito. Si sta allenando al massimo, per lui il giusto riconoscimento».

Nel post partita interviene anche Acquadro, che non nasconde le difficoltà del gruppo dopo la pesante prestazione di Palermo e ammette i limiti mostrati nella fase offensiva.

«Dopo Palermo prestazione della quale ci siamo vergognati, abbiamo provato a dare tutto. Siamo forse prevedibili, non riusciamo a creare situazioni pericolose, bisogna lavorare e migliorare. Penso che abbiamo fatto una partita discreta, siamo mancati negli ultimi metri, il guizzo, la palla giusta. Dobbiamo trovare soluzioni alternative senza andare sempre su Toscano e Baggi».

Il centrocampista amaranto torna poi sulla settimana di preparazione alla sfida contro il Siracusa, senza nascondere la difficoltà nel comprendere alcuni passaggi della prestazione. «Siamo rimasti ammaccati dalla prestazione di Palermo, ma in settimana ci siamo allenati bene, eravamo concentrati durante la fase di riscaldamento, non so cosa sia successo».

Infine, Acquadro richiama la squadra alle proprie responsabilità, consapevole delle aspettative di una piazza che chiede risultati, ma soprattutto segnali di carattere e determinazione. «Certo, così non è facile, la piazza è esigente, bisogna uscire stremati dal campo e spero che la squadra in un momento di difficoltà cresca con dedizione e impegno. Qui è condizione mentale non fisica, non è facile giocare qui, ci vuole personalità a giocare in certe piazze».