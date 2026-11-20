La Reggina si prepara alla trasferta contro l'Athletic Club Palermo, in programma domenica 22 novembre 2026 al velodromo Paolo Borsellino, con una novità importante sul fronte della partecipazione dei tifosi. In vista della gara, valida per la tredicesima giornata del girone I di Serie D, è stato infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Reggio Calabria.

A comunicarlo è stata l'AS Reggina 1914, precisando che il provvedimento è stato emesso dalla Prefettura di Palermo e notificato dalle autorità competenti. La restrizione riguarda tutti i settori dell'impianto sportivo e impedisce quindi ai residenti nella provincia reggina di acquistare i tagliandi per assistere all'incontro.

Una decisione che incide sulla presenza della tifoseria amaranto in una trasferta del campionato di Serie D, mentre la squadra prosegue la preparazione dell'appuntamento sul campo.

Parallelamente alla comunicazione relativa al divieto di vendita dei biglietti, la società ha annunciato anche il programma dell'incontro con la stampa dell'allenatore Marco Marchionni, previsto alla vigilia della partita.

Il tecnico amaranto incontrerà gli organi d'informazione sabato 21 novembre, a partire dalle ore 12.30, nella sala stampa del Centro Sportivo Sant'Agata. La conferenza di Marchionni rappresenterà dunque l'ultimo appuntamento ufficiale con la stampa prima della trasferta siciliana, che si disputerà con il divieto di acquisto dei tagliandi per i residenti nella provincia di Reggio Calabria.