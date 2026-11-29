Dopo la sconfitta di Palermo arriva un altro risultato che non può soddisfare la Reggina. Al Granillo gli amaranto non vanno oltre lo 0-0 contro il Siracusa, al termine di una gara nella quale la squadra di Marco Marchionni ha mostrato ancora una volta difficoltà evidenti. Un punto che serve a poco per le ambizioni della formazione amaranto, chiamata a inseguire la vetta della classifica.

La Reggina era chiamata a reagire dopo il passo falso della settimana precedente, ma l'approccio alla gara è stato tutt'altro che convincente. A partire meglio sono stati gli ospiti, capaci di creare diverse occasioni nei primi minuti e di mettere ripetutamente in difficoltà la retroguardia amaranto.

A tenere a galla la squadra ci ha pensato Lagonigro, protagonista di una serie di interventi determinanti. Già al primo minuto il portiere amaranto ha bloccato una conclusione di Giacomarro, mentre al 7' si è superato su un colpo di testa di Cacciola. All'11' un'altra grande occasione per il Siracusa, con Boulahia lanciato verso la porta dopo una perdita di pallone di Toscano: ancora una volta Lagonigro ha evitato il peggio. Un minuto più tardi Negro, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha mandato di poco sopra la traversa.

La Reggina ha faticato a costruire gioco e a trovare soluzioni offensive. Al 15' Magrassi ha provato un pallonetto da posizione defilata, senza riuscire a impensierire seriamente la difesa avversaria. Al 23' una buona combinazione tra Rotulo e lo stesso Magrassi ha permesso agli amaranto di affacciarsi nuovamente in avanti, mentre al 26' Baggi ha tentato la conclusione dalla distanza, terminata di poco a lato.

Nel finale di frazione il Siracusa ha continuato a rendersi pericoloso. Al 36' un'altra amnesia difensiva ha costretto Lagonigro a un'uscita provvidenziale su Giacomarro, mentre al 40' Orlando, sugli sviluppi di una punizione dalla destra, ha sfiorato il vantaggio di testa. Si è andati così al riposo sullo 0-0, con gli amaranto salvati soprattutto dal proprio portiere.

Nella ripresa Marchionni ha provato a intervenire subito, sostituendo Girasole con Bruno. La Reggina ha cercato di cambiare atteggiamento e al 47' ha avuto una possibilità su calcio piazzato: Acquadro, da posizione molto angolata, ha calciato direttamente verso la porta, mandando il pallone di poco a lato. Con il passare dei minuti gli amaranto hanno provato ad aumentare la pressione offensiva. Al 66' la squadra di Marchionni ha collezionato diversi calci d'angolo, senza però riuscire a concretizzare le occasioni create.

Il brivido più grande per la Reggina è arrivato all'82'. Un errore di Lagonigro in fase di rinvio ha lasciato la porta sguarnita, Lulli ha provato a sorprendere il portiere amaranto con una conclusione da circa quaranta metri, ma l'estremo difensore è riuscito a recuperare e a deviare il pallone in calcio d'angolo, evitando una beffa che sarebbe stata pesantissima.

All'85', con gli ultimi cinque minuti da giocare, dal pubblico del Granillo è emersa tutta la delusione per una prestazione ancora una volta poco convincente. Intanto, dagli altri campi, è arrivata la notizia del vantaggio della Vibonese, avanti 1-0.

La Reggina resta così inchiodata sullo 0-0 contro il Siracusa, incapace di trovare il gol e di conquistare quei tre punti fondamentali per ripartire dopo la sconfitta di Palermo. Un altro risultato che rischia di pesare nella corsa al vertice.

Reggina-Siracusa, dato presenze.

Spettatori 5.186 (144 ospiti), abbonati compresi.