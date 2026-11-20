Il presidente rossoblù accende il big match del "D'Ippolito" valido per la 13ª giornata di Serie D: «Nessuno ci dava per favoriti, ma noi e i giallorossi abbiamo dimostrato di avere la stoffa per stare lassù. La vera pressione? È tutta sugli amaranto»

Cresce l'attesa per la supersfida della tredicesima giornata del girone I di Serie D tra Sambiase e Vibonese. Sul terreno dello stadio "D'Ippolito" si incrociano i destini delle due grandi rivelazioni del torneo: i rossoblù si presentano all'appuntamento da secondi della classe, a soli due punti dalla capolista Reggina, mentre i padroni di casa inseguono in terza posizione a una sola lunghezza dai vibonesi. A rendere ancora più affascinante l'incrocio sono i numeri delle due squadre: la Vibonese vanta il miglior rendimento esterno del girone (oltre a essere la formazione più prolifica lontano dal "Luigi Razza") e insegue il decimo risultato utile consecutivo, mentre il Sambiase ha finora mantenuto un ruolino di marcia perfetto tra le mura amiche, vincendo tutte le gare interne.

Putrino: «Ricostruiti dalle ceneri, ora ci confermiamo»

A presentare il match clou del turno ci pensa il presidente della Vibonese, Rino Putrino, che sottolinea il percorso sorprendente di entrambe le società: «Diciamo che in gioco c'è la conferma della sorpresa, nel senso che alla vigilia della stagione né la Vibonese né il Sambiase venivano accreditate come squadre che potessero recitare un ruolo di primo piano. Rispetto ai giallorossi, forse noi siamo stati più accurati nella composizione dell'organico ma, d'altro canto, c'è da dire che la società sambiasina ha costruito sulla base solida dello scorso anno mentre noi siamo partiti totalmente da zero in estate, ricostruendo dalle ceneri. Insomma, seppur con modalità diverse, entrambe arriviamo alla sfida dimostrando di avere le competenze per poter stare lassù».

Il confronto a distanza con la capolista Reggina

Sia i rossoblù che i giallorossi hanno già testato le proprie ambizioni nella tana della Reggina al "Granillo", uscendone a testa alta: la Vibonese con un pareggio che, nonostante l'inferiorità numerica, ha lasciato persino qualche rimpianto; il Sambiase con una sconfitta di misura (3-2) nello scorso turno che ha comunque accresciuto la consapevolezza nei propri mezzi. «La Reggina doveva essere l'ammazza-campionato – prosegue Putrino – e alla lunga resta indubbiamente il suo blasone e la sua storia. Diciamo che quella amaranto è la squadra alla quale miriamo tutti come avversario da battere. Inoltre nel girone di ritorno sia noi che il Sambiase ospiteremo la Reggina in casa».

La posta in palio: chi sarà l'anti-Reggina?

Sul tema della pressione psicologica, il massimo dirigente rossoblù sposta l'attenzione sugli amaranto, pur riconoscendo il peso specifico dell'incontro di domenica: «La pressione ce l'ha indubbiamente la Reggina perché è una società storica e che ha fatto la serie A, inoltre il pubblico è di bocca buona. Sicuramente anche Vibonese e Sambiase avranno un po' di pressione ma per un altro motivo. Domenica, infatti, ci giocheremo il ruolo di antagonista principale della Reggina. Ci giochiamo questa etichetta».