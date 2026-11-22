Estasi totale in casa Vibonese al termine della tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I). I rossoblù si aggiudicano lo scontro diretto d'alta quota nel derby calabrese contro il Sambiase (0-2) e si prendono una clamorosa vetta solitaria, approfittando del contemporaneo stop dell'ex capolista Reggina sul campo dell'Athletic Palermo. Per la formazione di Vibo Valentia arriva così il decimo risultato utile consecutivo, impreziosito dall'aver sfatato il tabù interno dei lametini, finora sempre vittoriosi davanti al proprio pubblico, grazie alla decisiva doppietta del capocannoniere Agustin Marsico (salito a 13 reti in altrettante gare).

Compattezza e sacrificio su un terreno difficile

Nel post-partita, mister Sasà Marra si gode l'impresa dei suoi ragazzi sottolineando soprattutto la prova corale e la capacità di adattarsi al contesto della sfida: «Sapevamo che tipo di partita andavamo ad affrontare. Grande prestazione di Marsico sì, ma va elogiato anche il lavoro dei compagni di reparto Castro, Semenzin, Cosendey e Rioko. Fa certamente piacere perché vuol dire che i ragazzi credono nel lavoro che fanno e sono stati bravi a rimanere compatti e a far arrivare solo palle sporche agli avversari».

Una vittoria che vale doppio

Il tecnico rossoblù evidenzia poi il peso specifico del successo ottenuto al "D'Ippolito", tanto sotto il profilo tattico quanto per il valore dell'avversario: «Era la partita che dovevamo fare su questo campo, viste le condizioni di esso, sapendo che la mia è una squadra tecnica e che ama giocare a calcio. Una vittoria inoltre che vale doppio poiché in casa il Sambiase le aveva vinte tutte: noi non solo abbiamo vinto, ma lo abbiamo fatto subendo poco».

Piedi per terra nonostante il primo posto

La Vibonese dimostra insomma di non soffrire di vertigini, ma in sala stampa Marra indossa i panni del pompiere e invita l'ambiente alla prudenza: «Il campionato è ancora lungo, ci godiamo questa posizione, consapevoli però che la Reggina deve fare un campionato a parte; noi per ora siamo riusciti ad approfittare del passo falso amaranto. Non dimentichiamo che noi siamo una squadra totalmente nuova rispetto alle altre che, invece, arrivano da basi solide».