L’ottava giornata del girone A di Prima Categoria passa agli archivi non tanto per i verdetti del campo, quanto per i gravi episodi di tensione che hanno macchiato il post-gara della sfida tra Roseto Capo Spulico e Le Castella. A seguito della nota stampa diffusa dalla società ospite — che aveva denunciato di aver subito un'aggressione culminata in uno scontro diretto con l'allenatore Francesco Maiolo — arriva ora la presa di posizione ufficiale del club di casa, deciso a fare chiarezza e a fornire la propria ricostruzione dei fatti.

La solidarietà al tecnico Maiolo e al tifoso coinvolto

Il comunicato del Roseto Capo Spulico si apre nel segno del rammarico per una domenica di sport rovinata, accompagnato da un messaggio di vicinanza verso chi ha subito conseguenze fisiche nei momenti concitati del dopopartita: «Roseto Capo Spulico interviene in merito a quanto accaduto al termine della gara contro Le Castella Calcio – si legge nella nota –. Lo facciamo con rammarico, perché avremmo preferito parlare esclusivamente della vittoria ottenuta sul campo e della prestazione della squadra, ma riteniamo doveroso fare chiarezza su episodi che nulla hanno a che vedere con i valori che il calcio dovrebbe rappresentare».

Il club rivolge quindi un pensiero sia al proprio sostenitore che all'allenatore avversario: «Innanzitutto desideriamo esprimere la nostra vicinanza al tifoso rimasto coinvolto negli episodi verificatisi sugli spalti al termine dell'incontro. Nessuno dovrebbe mai correre il rischio di subire conseguenze fisiche per il semplice fatto di aver deciso di trascorrere una domenica sostenendo la propria squadra. Allo stesso modo esprimiamo vicinanza all'allenatore de Le Castella Calcio, rimasto coinvolto nei momenti concitati successivi alla partita, augurandogli una pronta guarigione e il più rapido ritorno alle proprie attività».

La ricostruzione dei fatti e la condanna della violenza

Nel ricostruire la dinamica dell'accaduto, la dirigenza cosentina puntualizza come tutto sia degenerato a partita ormai conclusa, mentre l'attenzione era rivolta esclusivamente a garantire il regolare deflusso verso gli spogliatoi: «Riteniamo tuttavia necessario ricordare che gli episodi verificatisi sono avvenuti dopo il triplice fischio finale, quando la gara era ormai conclusa e il risultato definitivamente maturato sul campo. In quel momento, per ciò che riguarda il Roseto Capo Spulico, non esistevano ragioni sportive, tensioni legate all'esito dell'incontro o situazioni riconducibili alla competizione che potessero giustificare quanto successivamente accaduto. La nostra squadra aveva ottenuto la vittoria sul terreno di gioco e l'attenzione della società era rivolta esclusivamente al regolare rientro negli spogliatoi dei propri tesserati e degli ufficiali di gara».

Proprio durante il rientro del direttore di gara si sarebbe accesa la miccia, con ripercussioni anche sulle tribune: «Proprio in quei momenti, mentre un nostro dirigente accompagnava il direttore di gara verso gli spogliatoi per consentirgli di lasciare il terreno di gioco in sicurezza, si sono verificati comportamenti che hanno fatto venir meno i principi di rispetto e correttezza che devono sempre caratterizzare qualsiasi manifestazione sportiva. Particolarmente grave, a nostro avviso, è quanto accaduto sugli spalti, dove un nostro sostenitore è rimasto coinvolto in episodi che non dovrebbero mai trovare spazio in una giornata dedicata allo sport. Questa società condanna con assoluta fermezza ogni forma di violenza, indipendentemente da chi la compia e da chi la subisca. È una posizione che abbiamo sempre mantenuto e che continueremo a mantenere senza esitazioni».

L'appello agli organi competenti e la difesa del calcio dilettantistico

In chiusura, il Roseto Capo Spulico respinge i processi mediatici sui social network e affida ogni valutazione alla giustizia sportiva, rivendicando i valori autentici del dilettantismo: «Oggi interveniamo non per alimentare polemiche o ricercare responsabilità attraverso i social network, ma perché riteniamo doveroso ribadire che determinate situazioni non possono diventare parte della normalità del calcio dilettantistico. Riteniamo che ogni episodio debba essere valutato nella sua interezza e con il necessario equilibrio, evitando ricostruzioni parziali che rischiano di non rappresentare compiutamente quanto accaduto».

«Il calcio dilettantistico vive grazie ai sacrifici quotidiani di calciatori, allenatori, dirigenti, volontari e tifosi che dedicano tempo, energie e risorse alla propria passione – conclude la nota –. È a loro che dobbiamo rispetto. Ed è per loro che una domenica di sport non dovrebbe mai trasformarsi in qualcosa di diverso da ciò che è: una giornata di calcio. Confidiamo nel lavoro degli organi competenti, certi che quanto accaduto verrà esaminato con attenzione, equilibrio e completezza, nel pieno interesse della verità dei fatti».