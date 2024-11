Ambiente

Dal 3 ottobre stop al conferimento dei rifiuti fuori Regione

Stop al conferimento dei rifiuti fuori regione a partire dal 3 ottobre. A comunicarlo la Cittadella in una nota con cui sollecita i 5 ambiti territoriali ad un'assunzione di responsabilità in vista dell'imminente passaggio di competenze. Saranno i Comuni a dover gestire lo smaltimento degli scarti ma in un sistema ancora privo di discariche pubbliche