A Reggio Calabria si riparte tra restrizioni e turni

Anche a Reggio Calabria questa mattina si è rimessa in moto la macchina scolastica. I primi alunni sono stati chiamati ad affrontare questa nuova sfida. Si parte dai corsi di idoneità ma alcune realtà in provincia sono già pronte alla partenza del 24 settembre pur non mancando ansie e paure.