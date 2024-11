Cronaca

Al via i lavori per la nuova sede della procura di Catanzaro

A settembre hanno preso il via i lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale militare, edificio storico catanzarese in cui saranno trasferiti gli uffici della Procura. Un anno e mezzo il tempo stimato per la fine delle attività con un risparmio di oltre un milione di euro finora destinati a canoni locativi