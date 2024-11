Cronaca

Basso profilo, resta in silenzio anche il notaio catanzarese

Resta in silenzio anche il notaio catanzarese Rocco Gugliemo, comparso questo pomeriggio davanti al Gip per l'interrogatorio di garanzia assieme agli altri indagati eccellenti coinvolti nell'inchiesta Basso Profilo. In mattinata era stato interrogato anche l'assessore al Bilancio e segretario regionale dell'Udc, Francesco Talarico.