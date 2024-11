Cronaca

“Casa di Nazareth”, in sei costretti a tornare in strada

Una storia che ha dell’incredibile: 6 ospiti della “Casa di Nazareth” di Vibo Valentia, un centro di accoglienza per indigenti, sono costretti a lasciare la struttura perché percettori del reddito di cittadinanza. Non hanno nessuno al mondo che si occupi di loro e ora rischiano di tornare a vivere in mezzo a una strada.