Cronaca

Castrovillari: il lavoro del Coc per l'operazione Rientro sicuro

L'operazione rientro sicuro messa in campo per le festività natalizie dal comune di Castrovillari viene coordinata dal Coc. Un lavoro incessante per assicurare il tampone rapido a tutti coloro che rientreranno per ricongiungersi con le famiglie.