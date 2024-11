Cronaca

Catanzaro, un esposto in Procura contro la zona rossa

Questa mattina è stato depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro contro l'istituzione della zona rossa in Calabria. L'associazione "la Calabria che vogliamo" assistita dall'avvocato Francesco Palmeri ritiene che non vi fossero i presupposti per inasprire le restrizioni in Calabria.