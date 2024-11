Cronaca

Clan Labate e onoranze funebri, arresti a Reggio

Nuovo colpo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria: sveglia all’alba per 6 persone. In quattro sono finiti in carcere e altri due ai domiciliari. Indagata anche una funzionaria del Comune: invece di denunciare le pressioni, si sarebbe messa a disposizione degli arrestati.