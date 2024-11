Cronaca

Coronavirus, stretta sui controlli dei voli nazionali

La Regione Calabria ha proposto integrazioni al decreto approvato dal presidente del Consiglio per contenere la diffusione del coronavirus. Le osservazioni espresse riguardano l'ampliamento dei controlli anche per i voli provenienti dal nord Italia. La misura è già entrata in vigore a partire da ieri. Intanto si è conclusa la ricognizione sulla disponibilità di posti letto nelle unità di Terapia Intensiva