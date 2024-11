Cronaca

Covid-19, tamponi negativi: Rosarno si scopre senza focolaio

Nei giorni scorsi aveva provocato apprensione la situazione determinatasi a Rosarno, con la positività di un medico di famiglia con studi in 6 paesi di due province. Ebbene la mappatura e i test effettuati sui pazienti visitati danno risultati incoraggianti: solo una persona risulta contagiata, ma in paese ancora non tutto va per il verso giusto.