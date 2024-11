Cronaca

Diamante, minacciato il vicesindaco Pino Pascale

Minacciato in strada con una pistola per una licenza commerciale. E' quanto sarebbe accaduto ieri al vicesindaco di Diamante, Pino Pascale, che, senza lasciarsi intimidire, si è immediatamente recato nella caserma dei carabinieri di Scalea per denunciare i fatti.