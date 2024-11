Cronaca

Doppia lotta dei dializzati contro la malattia e la malaburocrazia

Per i dializzati in cura nei centri dell’Asp di Reggio Calabria la battaglia da condurre è doppia: contro la malattia e contro la malaburocrazia. Saltati (o non rispettati) gli accordi sui rimborsi, ecco un appello al commissario Longo: si faccia carico del problemi.