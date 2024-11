Cronaca

Droga e prostituzione, blitz dell’Arma nel cosentino

Nonostante le difficoltà investigative legate alla pandemia in corso, le forze dell’ordine – che già devono farsi carico di monitorare il rispetto delle prescrizioni ministeriali – non mollano la presa sul contrasto a ogni forma di illegalità. Blitz all’alba con 100 militari nel cosentino. Arresti per spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione