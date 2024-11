Cronaca

Emergenza rifiuti, notte di roghi e polemiche a Reggio Calabria

La notte appena trascorsa, a Reggio Calabria, è stata caratterizzata dai roghi dolosi di cumuli di rifiuti e dalle polemiche, ancora in corso, per il mancato superamento dell’emergenza. È protesta dei cittadini contro la volontà del sindaco di trasferire le ecoballe a Sambatello. Il nostro viaggio in città per capire cosa sta accadendo nell’are metropolitana.